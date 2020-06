FC Bayern München, News und Gerüchte: DFB kontert Kritik von Hansi Flick, Martin Hinteregger erklärt Body-Check gegen Thiago

Nach dem EInzug ins Finale des DFB-Pokals steht für den wieder die auf dem Programm. Am Samstagabend empfängt der deutsche Rekordmeister zum Top-Spiel (18.30 im LIVE-TICKER) und kann bereits an diesem Wochenende bei einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen, sollte Verfoger in Düsseldorf verlieren.

Ein Spieler auf Seiten der Gladbacher, der in der Vergangenheit mit den Münchnern in Verbindung gebracht wurde, ist Florian Neuhaus. Der Mittelfeldspieler bestätigte nun das Interesse von der Säbener Straße.

Außerdem: Frankfurts Martin Hinteregger begründet seinen Body-Check aus dem Pokal-Halbfinale gegen Thiago und der DFB kontert die Kritik von Cheftrainer Hansi Flick.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Freitag.

FC Bayern - DFB kontert Kritik von FCB-Trainer Hansi Flick: "Übliche Ansetzung"

Der DFB hat auf die Termin-Kritik von Bayern Trainer Hansi Flick reagiert und die Ansetzung des -Halbfinals verteidigt.

"Die Ansetzung folgte den üblichen Grundsätzen. Ganz entscheidend ist dabei die Gleichbehandlung aller Teams, um größtmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten", wird ein Sprecher des Verbandes von der Bild-Zeitung zitiert.

Demnach habe der Verband vor allem auf die Folgen der Corona-Krise außerhalb der obersten beiden Spielklassen reagiert. "Zu berücksichtigen war hier insbesondere die lange Spielpause des 1. FC Saarbrücken und zudem, dass den Finalisten mit Blick auf das Endspiel eine möglichst lange Vorbereitungszeit ermöglicht wird", heißt es weiter.

Nach dem 2:1-Sieg gegen am vergangenen Mittwoch hatte Flick den Termin des Halbfinals kritisiert. Nach Meinung des Bayern-Trainers sei die Ansetzung des Pokal-Spiels "unglücklich" und nicht durchdacht gewesen.

"Vielleicht hätte man so ein Halbfinale, ähnlich wie es die plant, auch nach der Runde machen können, um sich erst einmal komplett auf die Meisterschaft zu konzentrieren", monierte Flick. Er habe dies auch von Anfang an intern so gesagt, "aber leider ist beim DFB keiner auf die Idee gekommen, das umzusetzen. Das ist so, das muss man hinnehmen."

FC Bayern München war offenbar an Gladbachs Florian Neuhaus interessiert

Der FC Bayern war vor einigen Jahren offenbar an Gladbachs Florian Neuhaus interessiert. "Ja, das war tatsächlich so! Als ich bei den Löwen für die U11 zugesagt hatte, haben eine Woche später die Bayern angefragt", sagte der 23-Jährige im Gespräch mit der Bild -Zeitung.

Aus dem Interesse der Münchner sei aber letztlich nichts geworden. "Ich hatte zusammen mit meinen Eltern 1860 mein Wort gegeben. Das wollte ich dann auch halten", so Neuhaus.

Dennoch wolle er einen zukünftigen Transfer zum Rekordmeister nicht ausschließen. "Das sollte man im Fußball nie. Bayern ist ein großer Verein mit Weltklasse-Spielern. Ich habe aber aktuell bei Borussia einen langfristigen Vertrag und bin sehr glücklich hier."

Neuhaus soll neben Gladbachs Denis Zakaria sogar im vergangenen Jahr erneut im Fokus der Münchner gestanden haben. Wie die Bild -Zeitung Im Oktober 2019 berichtete, seien Neuhaus und Zakaria vom damaligen Trainer Niko Kovac als Verstärkungen vorgeschlagen worden. Die Verantowrtlichen legten demnach jedoch ihr Veto ein.

Der Vertrag des 23-Jährigen in Gladbach läuft noch bis 2024. Unter Trainer Marco Rose gehört Neuhaus bei den Fohlen zu den absoluten Stammkräften und steuerte in 26 Bundesligapartien vier Tore und zwei Vorlagen bei.

FC Bayern: Martin Hinteregger erklärt Body-Check gegen Thiago im DFB-Pokal

Eintracht-Frankfurt-Verteidiger Martin Hinteregger sorgte am Mittwoch mit einem Rempler gegen Bayern-Star Thiago für Aufsehen. Der 27-Jährige beförderte Thiago mit voller Wucht Richtung Bande - und erklärte seine Aktion später.

"Das war kein Frust. Natürlich wars ein dummes Foul. Das tut mir leid. Wenn man 90 Minuten Lewandowski gewöhnt ist, der hat einen ganz anderen Körper - und dann kommt einer, der nicht so viele Kilo auf die Waage bringt, dann sieht das schon mal anders aus. War natürlich nicht meine Absicht", so Hinteregger zur ARD.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Bayern fehlen im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit Robert Lewandowski (30 Tore, vier Assists) und Thomas Müller (sieben Tore, 20 Assists) die beiden Topscorer gelbgesperrt, außerdem ist der Einsatz von Serge Gnabry (Rückenprobleme) noch fraglich.

"Wir hoffen natürlich, dass er dabei ist", sagte Hansi Flick am späten Mittwochabend. "Wenn zwei erfahrene Ausnahmespieler wie jetzt Müller und Lewandowski fehlen, tut uns das weh."

Neben Gnabry kommen auch Mittwochstorschütze Ivan Perisic und Joshua Zirkzee für die Lewandowski-Rolle infrage. Zirkzee mache "eine sehr gute Entwicklung", lobte Flick, "wir sind sehr zufrieden, auch mit seiner Präsenz im Training".

So könnten Hansi Flick und Marco Rose ihre Mannschaften am kommenden Samstag auflaufen lassen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Thiago - Coman, Perisic - Gnabry

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Thiago - Coman, Perisic - Gnabry Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Jantschke - Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Thuram

