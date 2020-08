FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick warnt vor Barcelona, Entwarnung bei Boateng und Coman - alle Infos zum FCB

Der FC Bayern hat bei Jerome Boateng und Kingsley Coman Entwarnung gegeben und Trainer Hansi Flick warnt vor dem FC Barcelona. Alle News zum FCB.

Mit einem 4:1 gegen den hat der FC Bayern am Samstag den Einzug ins Viertelfinale der perfekt gemacht. Doch der Erfolg wurde überschattet von der verletzungsbedingten Auswechslung von Jerome Boateng. Nun hat der Rekordmeister allerdings Entwarnung gegeben.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Entwarnung bei Boateng und Coman - Leise Hoffnung bei Pavard

Der FC Bayern München kann im Viertelfinale der Champions League am Freitag in Lissabon gegen den FC Barcelona aller Voraussicht nach Jerome Boateng einsetzen. "Bei ihm ist es nicht so schlimm", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 4:1 (2:1) gegen den FC Chelsea.

Innenverteidiger Boateng musste in der 64. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn feierte Nationalspieler Niklas Süle nach knapp zehn Monaten Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Pflichtspiel-Comeback.

Mehr Teams

Bild: Imago Images / Sven Hoppe

Auch Kingsley Coman, der wegen muskulärer Probleme gegen Chelsea gefehlt hatte, steht gegen Barca wohl zur Verfügung. Man habe gegen die Blues nur "kein Risiko eingehen wollen", so Flick.

Leise Hoffnungen gibt es noch bei Benjamin Pavard, der allerdings am Samstag noch mit Krücken ins Stadion gehumpelt war. Man müsse "abwarten. Wir werden alles versuchen, dass es irgendwo eine Chance gibt, dass er noch ins Turnier in Lissabon eingreifen kann", sagte Flick. Der Rechtsverteidiger hatte vor knapp zwei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel erlitten.

FC Bayern - Niklas Süle feiert Comeback: "Froh, dass die Leidenszeit vorbei ist"

294 Tage dauerte die Leidenszeit von Niklas Süle - beim 4:1 (2:1) von Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea kehrte der Nationalspieler auf die große Fußball-Bühne zurück. "Es ist ein toller Tag für mich, hier mein Pflichtspiel-Comeback zu geben nach so einer langen Zeit", sagte der 24-Jährige bei Sky.

In der 64. Minute war Süle für den angeschlagenen Jerome Boateng eingewechselt worden. "Na klar kam ich deswegen zu meinem Comeback", so der Innenverteidiger, "aber ich hoffe, dass bei ihm alles okay ist, denn wir brauchen ihn in dem Turnier. Trotzdem bin ich über mich sehr glücklich."

Bild: Getty Images

Fast zehn Monate hatte der 24-malige Nationalspieler, der bei Bundestrainer Joachim Löw als Abwehrchef eine feste Größe ist, nach seinem am 19. Oktober im Bundesligaspiel beim erlittenen Kreuzbandriss für sein Comeback gekämpft - mit Erfolg. Süle habe "seine Sache sehr gut gemacht. Er hat wirklich hervorragend gespielt", lobte Trainer Hansi Flick seinen Innenverteidiger.

Mit Blick auf das Finalturnier in Lissabon mit dem Viertelfinale am Freitag gegen den FC Barcelona habe man gesehen, "dass wir auf der Bank nachlegen können. Das ist sehr wichtig", betonte Flick.

Auf dem beschwerlichen Weg zurück konnte sich Süle, der im Test gegen Marseille in der vergangenen Woche erstmals wieder gespielt hatte, auf die Unterstützung seiner Kollegen verlassen. "Wir haben alle untereinander einen sehr starken Draht. Ich war jeden Tag im Austausch mit den Jungs, das hat mir schon geholfen", sagte er: "Jetzt bin ich froh, dass die Leidenszeit vorbei ist."

Quelle: SID

Klarer Erfolg gegen Chelsea: FC Bayern erreicht Viertelfinale

Bayern München darf weiter vom zweiten Triple der Vereinsgeschichte träumen: Der deutsche Rekordmeister setzte sich wie erwartet im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea durch und erreichte durch ein beeindruckendes 4:1 (2:1) das Finalturnier in Lissabon. Schon das Hinspiel an der Stamford Bridge vor 165 Tagen hatten die Bayern 3:0 gewonnen.

Auf die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, die nach fünfwöchiger Pause über weite Strecken ihre Ambitionen unterstreichen konnte, wartet im Viertelfinale am kommenden Freitag (14. August) im Estadio da Luz der FC Barcelona um Superstar Lionel Messi.

Torjäger Robert Lewandowski brachte die Bayern per Foulelfmeter in der zehnten Minute in Führung. Für den war es bereits der zwölfte Champions-League-Treffer in dieser Saison. Ivan Perisic erhöhte auf 2:0 (24.), der eingewechselte Corentin Tolisso (76.) war ebenfalls erfolgreich. Der stark ersatzgeschwächte FC Chelsea, der 2012 in der Allianz Arena im Finale der Champions League gegen die Münchner triumphiert hatte, kam durch Tammy Abraham (44.) zum zwischenzeitlichen Anschluss. Lewandowski (84.) setzte den Schlusspunkt.

Bereits am Sonntag fliegen die Münchner nach an die Algarve, um sich intensiv auf die bevorstehenden K.o.-Spiele vorzubereiten. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August statt.

Bild: Getty Images

Die Bayern, die auf die verletzten Benjamin Pavard und Kingsley Coman verzichten mussten, setzten den Premier-League-Vierten von Beginn an unter Druck und überzeugten auch spielerisch. Die Belohnung folgte schnell: Nach Foul von Chelsea-Keeper Willy Caballero an Lewandowski entschied Schiedsrichter Ovidiu Hategan nach Videobeweis auf Elfmeter. Die Chance ließ sich der Stürmer nicht entgehen.

Genauso treffsicher war Perisic aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Lewandowski und Thomas Müller, der sein 112. Spiel in der Königsklasse absolvierte. Er zog damit mit dem deutschen Rekordhalter Philipp Lahm gleich.

Anschließend ließ der Double-Gewinner etwas nach. Eine scharfe Hereingabe von Callum Hudson-Odoi ließ Manuel Neuer vor die Füße von Abraham abklatschen, der staubte aus kurzer Distanz ab.

Auch nach dem Wechsel hatte Chelsea durch Mason Mount die erste gute Chance (49.). Diesmal parierte Neuer. Das Team von Frank Lampard war nun besser im Spiel. Bei den Bayern schlichen sich durch den Kräfteverschleiß zwischenzeitlich 0einige Fehler ein, im Schlussspurt legten sie aber wieder zu.

In der 64. Minute ersetzte Niklas Süle den angeschlagenen Jerome Boateng. Für den Nationalspieler war es nach fast zehn Monaten Pause wegen eines Kreuzbandrisses das Pflichtspiel-Comeback.

Power trotz Pause, Lewy in Gala-Form: Die Erkenntnisse zum Sieg des FC Bayern gegen Chelsea

Vor einem Jahr trat der FC Bayern eine Reise an. Das Ziel hieß Cottbus in der Lausitz, der dort ansässige Verein FC Energie freute sich über den prominenten Gast und die damit verbundenen Einnahmen. Erste Runde des DFB-Pokals, wie es Anfang August seit unzähligen Jahren Usus ist.

2020 ist ungewöhnlich, in diesem Jahr werden coronabedingt zu jenem Zeitpunkt, mitten im Hochsommer, keine David-gegen-Goliath-Duelle in der Peripherie ausgetragen, sondern Achtelfinal-Rückspiele der Champions League bestritten.

Bild: Getty Images

Statt aus Cottbus kam der Gegner an diesem Abend aus der Weltstadt London. Der FC Chelsea, frischgebackener Königsklassen-Qualifikant und FA-Cup-Vize, musste nach über fünf Monaten Wartezeit in München antreten – und einsehen, dass sich im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen im Februar, das an der heimischen Stamford Bridge 0:3 verloren ging, nicht allzu viel geändert hatte.

Der deutsche Rekordmeister beherrschte die Blues abermals, schickte die englische Reisegruppe mit 4:1 zurück auf die Insel und sicherte sich somit souverän eines der acht begehrten Tickets für das Final-Turnier in Lissabon. Drei Erkenntnisse zur Partie.

VIDEO-Highlights, Champions League: FC Bayern vs. FC Chelsea 4:1

FC Bayern - 112 Spiele in der Champions League: Thomas Müller zieht mit Philipp Lahm gleich

Rio-Weltmeister Thomas Müller hat in der Champions League nach Spielen mit dem bisherigen deutschen Rekordhalter Philipp Lahm gleichgezogen. Der 30-Jährige absolvierte am Samstag beim 4:1 (2:1) im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea seine 112. Partie für den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse. Lahm (36) hatte siebenmal für den und 105-mal für die Bayern in der Champions League gespielt.

Bild: Imago Images / Sven Hoppe

Hinter Lahm und Müller, der schon am Freitag im Viertelfinale gegen den FC Barcelona die Spitze der Liste übernehmen kann, folgt Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Der Torwart stand gegen die Blues zum 108. Mal (22 für Schalke, 86 für Bayern) in der Champions League zwischen den Pfosten. Der jetzige Bayern-Vorstand Oliver Kahn brachte es auf 103 Spiele genauso wie Toni Kroos von .

Den internationalen Rekord hält der ehemalige Real-Keeper Iker Casillas mit 177 Champions-League-Spielen vor Cristiano Ronaldo ( /170) und Barcelonas früheren Star Xavi (151).

Quelle: SID

FC Bayern mit riesiger Vorfreude auf Barca, aber Hansi Flick warnt: "Das kann ein Problem sein"

Bei Bayern München ist die Vorfreude auf das Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Barcelona "riesig", wie Abwehrchef David Alaba nach dem beeindruckenden 4:1 (2:1) gegen den FC Chelsea betonte. "Wir fiebern dem Spiel entgegen", sagte auch Thomas Müller vor dem Duell gegen Superstar Lionel Messi und Co. am kommenden Freitag (14.8.) in Lissabon.

Barca sei eine "sehr gute Mannschaft mit viel individueller Klasse", so Alaba bei Sky , "aber wir wollen dagegenhalten. Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Lissabon und müssen uns nicht verstecken." Man habe den "nötigen Respekt, aber wir wissen um unsere Stärken", ergänzte Trainer Hansi Flick. Er warnte aber davor, sich zu sehr auf Messi zu konzentrieren: "Das kann ein Problem sein. Sie haben viele starke Spieler, auf die man aufpassen muss."

Bereits am Sonntag fliegen die Münchner nach Portugal an die Algarve, um sich in Lagos im Cascade Wellness & Lifestyle Resort intensiv auf die bevorstehenden K.o.-Spiele vorzubereiten. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August statt. In einem möglichen Halbfinale träfen die Bayern auf den Sieger aus dem Duell zwischen und .

Bild: Getty Images

Der starke Torjäger Robert Lewandowski mit seinen Saison-Treffern Nummer 12 und 13 in der Königsklasse (10., Foulelfmeter und 84.) sowie Ivan Perisic (24.) und Corentin Tolisso (76.) jeweils nach Vorarbeit von Lewandowski trafen für die Bayern. Für Chelsea war Tammy Abraham (44.) erfolgreich.

In bisher vier K.o.-Duellen im Europacup gegen Barcelona kam Bayern zweimal weiter: In der Triple-Saison 2013 triumphierte das damalige Team von Jupp Heynckes im Halbfinale der Champions League 4:0 und 3:0 gegen die Katalanen. 1996 setzten sich die Münchner im Halbfinale des UEFA-Pokals (2:1/2:2) durch.

2015 war dagegen mit Pep Guardiola in der Vorschlussrunde der Königsklasse Schluss (0:3/3:2), genauso wie im Viertelfinale 2009 (1:1/0:4). Für Jürgen Klinsmann bedeutete dies damals das Aus als Coach beim Rekordmeister. Insgesamt standen sich die Bayern und Barca im Europapokal zehnmal gegenüber bei sechs Bayern-Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen (Tordifferenz 18:14).

Quelle: SID