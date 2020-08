FC Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski für Legende der beste Spieler der Welt, Neuer spricht erstmals über Eklat im Kroatien-Urlaub

Lewandowski ist für Matthäus aktuell der beste Spieler der Welt und Neuer spricht erstmals über seinen Eklat im Kroatien-Urlaub. Alle FCB-News.

Am Abend ist der FC Bayern im Achtelfinale der gegen den gefordert. Nachdem der deutsche Rekordmeister das Hinspiel im Februar mit 3:0 gewonnen hatte, dürfte der Einzug ins Viertelfinale nur noch Formsache sein.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Lothar Matthäus adelt Robert Lewandowski als den besten Spieler der Welt

TV-Experte Lothar Matthäus hat in einem Interview mit der Abendzeitung lobende Worte für Bayern-Stürmer Robert Lewandowski gefunden. "Über ihn muss man nichts mehr sagen, er zeigt fantastische Leistungen. Für mich ist er derzeit nicht nur der beste Stürmer der Welt, sondern der beste Spieler überhaupt", erklärte der 59-Jährige.

Der FC Bayern ist im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea gefordert, geht jedoch mit drei Toren Vorsprung aus dem Hinspiel ins Aufeinandertreffen. Da die Königsklasse in dieser Saison in einem anderen Modus zu Ende gespielt wird und mit und bereits einige Favoriten ausgeschieden sind, darf sich der deutsche Rekordmeister berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen.

Matthäus warnte jedoch: "Man darf sich nicht zu stark unter Druck setzen, sondern muss die Aufgabe mit Gelassenheit und Lockerheit angehen. Und das zeichnet die Jungs auch aus", so der ehemalige Bayern-Spieler, der betonte: "Kimmich zum Beispiel ist sehr ehrgeizig, aber er spielt so abgeklärt wie ein 30-jähriger, erfahrener Hund."

FC Bayern: Manuel Neuer bricht Schweigen über Eklat im Kroatien-Urlaub

Vor dem Aufeinandertreffen mit Chelsea in der Champions League hat Bayern-Torhüter Manuel Neuer erstmals öffentlich Stellung zu seinem Video während des Kroatien-Urlaubs genommen. Vor einigen Wochen war ein Video aufgetaucht, das Neuer dabei zeigt, wie er im privaten Kreis ein Lied der nationalistischen Rockband Thompson singt.

"Was andere fordern, ist mir eigentlich egal", sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz in München. Er betonte: "Ich habe meinen Urlaub genossen. Als ich hier nach dem Urlaub begonnen habe, hat mich keiner darauf angesprochen, sondern eher den Kopf über die Berichterstattung geschüttelt."

Einsatz gegen Chelsea? Bayern-Trainer Hansi Flick schwärmt von Philippe Coutinho

Durch die Verletzung von Kingsley Coman ist Bayern-Trainer Hansi Flick am Samstag gegen Chelsea auf eine Alternative für den linken Flügel angewiesen. Vor der Begegnung (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) schwärmte der 55-Jährige nun vom ausgeliehenen Philippe Coutinho.

"Er ist aktuell in sehr, sehr guter Form. Das ist die Grundvoraussetzung, dass er sein Spiel und seine einzigartigen Qualitäten einbringen kann", erklärte Flick: "Er hat in der Rückrunde schon hervorragende Spiele gemacht, hat eine gute Quote für seine Einsatzzeit. Er ist immer torgefährlich, kann entscheidende Vorlagen geben. Ich mag ihn als Fußballer und als Mensch sehr."

Offiziell: 1. FC Nürnberg leiht Christian Früchtl und Sarpreet Singh vom FC Bayern aus

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Torhüter Christian Früchtl und Offensivspieler Sarpreet Singh vom deutschen Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Beide werden für eine Saison ausgeliehen, der neuseeländische Nationalspieler Singh (21) sofort, Früchtl (20) nach dem letzten Bayern-Spiel in der Champions League.

Früchtl absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Spiele für die zweite Mannschaft des FC Bayern und wurde mit ihr Drittliga-Meister. Er hat darüber hinaus alle Jugend-Nationalmannschaften seit der U15 durchlaufen. Singh bekam unter Chef-Trainer Hansi Flick in der abgelaufenen Saison seine ersten Profi-Einsätze.

Früchtl ist in München vorerst entbehrlich. Vier Torhüter stehen dem FC Bayern zur Verfügung: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Neuzugang Alexander Nübel und Ron-Thorben Hofmann. Beim Club soll Früchtl den Zweikampf mit dem in die Kritik geratenen Christian Mathenia aufnehmen.

"Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal", sagte Nürnbergs neuer Sportvorstand Dieter Hecking. Singh sei "ein Top-Talent".

FC Bayern: Hansi Flick bestätigt, dass Thiago über Wechsel in die Premier League nachdenkt

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick kann den Wechselwunsch von Mittelfeldregisseur Thiago (29) durchaus nachvollziehen, wie der Coach gegenüber Sport1 einräumte. Der spanische Edeltechniker zögert beim FCB mit einer Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags und wird vor allem beim englischen Meister als Neuzugang gehandelt.

Flick sagte: "Ich kann verstehen, wenn sich ein Spieler Gedanken macht. Thiago hat in beim gespielt und in der für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis." Gleichzeitig aber fände es Flick "schade", wenn Thiago ginge, denn Thiago gebe "unserem Spiel das gewisse Etwas". Am Ende entscheide jedoch der Spieler und der Trainer müsse es respektieren.

Thiago hat vom FCB schon seit geraumer Zeit ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung seines Vertrages auf dem Tisch liegen. Er wird dieses aber voraussichtlich nicht annehmen. So sagte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bereits Anfang Juli der Bild : "Wir haben mit ihm seriös verhandelt und haben ihm alle seine Wünsche erfüllt. Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte."

