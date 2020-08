FC Bayern München, News und Gerüchte: Ligue-1-Klub wohl an Javi Martinez dran, TV-Experte hält Bayern für CL-Top-Favoriten

Javi Martinez hat offenbar in Frankreich Interesse geweckt, während die Champions League ihre Schatten voraus wirft. Alle News zum FC Bayern München.

Beim liegt der Fokus in diesen Tagen auf dem Achtelfinal-Rückspiel in der gegen den . Am Samstag (21 Uhr im LIVE-TICKER ) ist der FCB gegen die Engländer gefordert und will den Sprung ins Viertelfinale perfekt machen.

Derweil könnte Javi Martinez den FCB offenbar in diesem Sommer verlassen. Ein Erstligaklub aus soll sich nun mit dem spanischen Mittelfeldspieler beschäftigen.

Der frühere Bayern-Profi Willy Sagnol rechnet den Münchenern in der Champions League indes ebenso gute Chancen aus wie TV-Experte Marcel Reif. Und wegen der Personalie Jerome Boateng droht offenbar Streit zwischen Hansi Flick und den Klub-Bossen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

FC Bayern: offenbar an Javi Martinez interessiert

Mittelfeldspieler Javi Martinez vom FC Bayern München weckt offenbar Interesse in der . Wie der kicker berichtet, hat Stade Rennes den Spanier auf dem Zettel.

Quelle: Getty Images

Die Franzosen werden kommende Saison erstmals in der Champions League antreten und suchen daher Spieler mit Erfahrung in der Königsklasse. Der 31-jährige Martinez würde in dieses Beuteschema bekanntlich bestens passen.

Martinez, der 2012 von nach München kam, hat bei Bayern nur noch Vertrag bis Juni 2021.

Bayern München: TV-Experte Marcel Reif hält FCB in der Champions League für den Top-Favoriten

Für den ehemaligen Fußball-Kommentator und heutigen TV-Experten Marcel Reif führt im Rennen um den Titel in der Champions League kein Weg am deutschen Meister vorbei. "Top-Favorit ist der FC Bayern", betonte Reif im Interview mit der AZ.

Quelle: Getty Images

Der 70-Jährige führte aus: "Ich würde das sogar noch lauter sagen, wenn die K.o.-Runde ab dem Viertelfinale wie sonst in zwei Spielen ausgetragen werden würde. Bei nur einer Partie kannst du einen schlechten Tag erwischen, da spielen auch mal Glück und Pech eine Rolle. Dennoch: Bayern hat die kompletteste Mannschaft, dazu ein gutes Klima im Verein, einen großen Kader und den passenden Trainer. Es spricht viel für Bayern."

Willy Sagnol traut FC Bayern in Champions League viel zu

Für den früheren Bayern-Verteidiger Willy Sagnol zählt der FCB in der Champions League neben zu den beiden ersten Titelanwärtern. Das schreibt der Franzose in seiner Kolumne beim kicker.

Quelle: Getty Images

Dem traut Sagnol allerdings nicht so viel zu: "Der Angriff mit Messi-Suarez-Griezmann funktioniert bisher nicht, zudem ist die Trainerfrage ungeklärt", betont der Vize-Weltmeister von 2006.

FC Bayern: Flick und Bosse wegen Zukunft von Boateng offenbar uneins

Bayern Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng könnte im Sommer verkauft werden - und zwar gegen den Willen von Trainer Hansi Flick. Das berichtet die Sport Bild .

Demnach soll die Vereinsführung den 31-Jährigen bei einem passenden Angebot verkaufen wollen, und das, obwohl Flick im Kalenderjahr 2020 fast immer auf Boateng setzte: Er absolvierte 19 von 22 Pflichtspielen von Beginn an.

imago images / Poolfoto

Das war unter dem vorigen Trainer Niko Kovac nicht so, immer wieder rankten sich Wechselgerüchte um Boateng, dessen Vertrag im Sommer 2021 ausläuft. Boateng, der in der Saison 2010/11 für Manchester City spielte, hatte Ende Juli in einem Interview mit dem chinesischen TV-Sender CGTN eine Rückkehr in die Premier League zumindest nicht ausgeschlossen. "Ich würde nicht nein sagen. Ich liebe es, die Premier League anzuschauen. Ich liebte es auch, dort zu spielen." Ob er die Bayern nach neun Jahren in München verlassen werde, sei offen: "Ich weiß nicht, wie es weitergeht."

FC Bayern: Salihamidzic kann Flicks Wunschspieler wohl nicht liefern

Nach dem Transfer von Leroy Sane soll sich Bayern-Trainer Hansi Flick einen weiteren Neuzugang für die Offensive wünschen. Die finanziellen Voraussetzungen sorgen aber wohl dafür, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic den gewünschten Spieler nicht liefern kann.

Bildquelle: Imago Images

Wie die Sport Bild berichtet, möchte Finanzchef Jan-Christian Dreesen trotz der Coronakrise in seinem Jahresbericht mindestens eine schwarze Null in der Bilanz vorstellen. Daher soll auch David Alaba, bei dem die Verhandlungen über einen neuen Vertrag ins Stocken geraten sind, inzwischen nicht mehr als unverkäuflich gelten.

In der Offensive sei deshalb zunächst ein Kompromiss angedacht, indem Eigengewächs Oliver Batista-Meier das Quartett vervollständigen soll. Neben Sane stehen dem FC Bayern auf den Flügeln noch Kingsley Coman (24) und Serge Gnabry (25) zur Verfügung.