FC Bayern München heute: Babbel kritisiert Süle, Rummenigge erinnert an Guardiola - alle News und Gerüchte zum FCB

Ex-Bayern-Spieler Markus Babbel kritistiert Niklas Süle, während sich Rummenigge an die Zeit mit Pep Guardiola erinnert. Alle FCB-News heute.

Beim richtet man den Blick nach dem bitteren Pokal-Aus bei Zweitligist allmählich wieder nach vorne. Schließlich steht am heutigen Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) schon die nächste wichtige Aufgabe in der an, wenn der zu Gast in der Allianz Arena ist.

Für Sturmtalent Leon Dajaku geht es derweil zu , während Markus Babbel Kritik an Niklas Süle übt und eine Verpflichtung von Dayot Upamecano empfiehlt. Karl-Heinz Rummenigge dagegen erinnert sich an Pep Guardiola.

Der FC Bayern München heute am Sonntag: Hier in diesem Artikel findet Ihr alle Infos und News rund um den FCB.

Markus Babbel kritisiert FCB-Verteidiger Niklas Süle

Bayern hat aktuell große Probleme in der Defensive, wobei Ex-FCB-Spieler Markus Babbel vor allem an Nationalspieler Niklas Süle kein gutes Haar lässt. "Seit der Verletzung rennt er seiner Form total hinterher und kommt überhaupt nicht mehr in Tritt", so der 48-Jährige bei Sport1.

Karl-Heinz Rummenigge berichtet von emotionalem Moment mit Pep Guardiola

Am Montag, den 18. Januar, feiert Pep Guardiola seinen 50. Geburtstag, deshalb haben sich in der Bild-Zeitung Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm, Manuel Neuer und Kathleen Krüger an den ehemaligen Bayern-Coach erinnert.

"An einen Abend werde ich mich immer erinnern: Im November 2015 hat er mir bei einem gemeinsamen Essen mitgeteilt, dass er unseren Klub verlassen muss. Er brauchte eine neue Herausforderung. Pep hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Es war ein emotionaler Abend, er hat geweint, auch ich habe Tränen verdrückt", berichtet Rummenigge. "Das war für mich denkwürdig."

Markus Babbel rät Bayern zu Dayot Upamecano: "Er kann helfen"

Bayern Münchens Ex-Europameister Markus Babbel sieht beim deutschen Rekordmeister angesichts der jüngsten Rückschläge Handlungsbedarf besonders in der Innenverteidigung.

"Man muss sich etwas überlegen im Defensivbereich", meinte der 48-Jährige im Sport1-Interview und riet seinem Ex-Klub ausdrücklich zu einer Verpflichtung des französischen Abwehrspielers Dayot Upamecano vom Ligarivalen : "Er kann helfen, die Verantwortlichen denken natürlich über ihn nach."

FC Bayern: Leon Dajaku wechselt zu Union Berlin

Leon Dajaku vom FC Bayern München wird zu Union Berlin ausgeliehen. Das teilte der Klub aus der Hauptstadt am Samstagnachmittag offiziell mit . Ob die Leihe bis zum Saisonende oder darüber hinaus läuft, ist nicht klar. Union sicherte sich eine Kaufoption für den 19-Jährigen.

Bayern München wieder mit Coman und Goretzka

Bayern München kann im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder auf Kingsley Coman, Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen. "Alle drei stehen zur Verfügung", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Coman (muskuläre Probleme), Goretzka (Wade) und Choupo-Moting (Rücken) hatten bei der Pokal-Blamage in Kiel am Mittwoch gefehlt.

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie erwartet Flick gegen die in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien siegreichen Freiburger eine Reaktion seiner Mannschaft. "Wir stehen bei Bayern München unter Vertrag. Wir müssen schleunigst damit anfangen, dass wir wieder in die Spur kommen", forderte er bestimmt. Das sei eine Qualität, die Spitzenteams auszeichne.

