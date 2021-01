FC Bayern München heute: Matthäus übt Kritik am Kader, CL-Gegner Lazio bezahlt falschen Klub - alle News und Gerüchte zum FCB

Der Kader des FC Bayern ist aktuell häufig Thema, auch bei Lothar Matthäus. Jamal Musiala hat indes das FCB-Tor des Jahres erzielt. Alle News heute.

Beim richtet man den Blick nach dem bitteren Pokal-Aus bei Zweitligist allmählich wieder nach vorne. Schließlich steht am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) schon die nächste wichtige Aufgabe in der an, wenn der zu Gast in der Allianz Arena ist.

Von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus gibt es derweil Kritik an den Sommer-Transfers des FC Bayern, während ARD-Reporterin Valeska Homburg ihren Lacher im Interview mit Thomas Müller erklärt.

Außerdem: Jamal Musiala wird eine große Ehre zuteil.

Der FC Bayern München heute am Freitag: Hier in diesem Artikel findet Ihr alle Infos und News rund um den FCB.

FC Bayern München: Lothar Matthäus übt Kritik am Kader des FCB

Lothar Matthäus hat Kritik an der Kaderplanung des FC Bayern München geäußert.

"Er (der Kader, d. Red.) ist in der Breite nicht so top aufgestellt, wie ich das von einer Mannschaft erwarte, deren Ziel auch vor dieser Saison das Triple war", sagte Matthäus bei Sky und führte aus: "Hinten die Neuzugänge, die im Sommer gekommen sind, das sind für mich nicht alles Spieler, die Bayern-München-like sind."

FC Bayern München: Ein bisschen Guardiola täte der Mannschaft gut

Thomas Müller rannte mal wieder wie nur Thomas Müller es kann einem Ball hinterher: In Schlangenlinien, die Arme ausgebreitet und wild fuchtelnd, um den Mitspielern auch in dieser Situation noch letzte Anweisungen zu geben. Dann spielte ein Innenverteidiger von Holstein Kiel den Ball an Bayern Münchens Müller vorbei und nun hätte die Jagd eigentlich erst so richtig beginnen sollen - aber ein Spieler in Rot war weit und breit nicht in Sicht in dieser Szene während des DFB-Pokalspiels bei Holstein Kiel, das in der Münchner Blamage mündete. Müller rannte vergeblich und als er sich ansah und das auch erkannte, hob er resignierend die Arme in die Luft.

Szenen wie diese gibt es derzeit häufig in Spielen des FC Bayern. Jener Mannschaft, die noch vor ein paar Monaten mit ihrem Kollektivgedanken und drei, vier fast in Perfektion ausgeführten Stilmitteln den europäischen Fußball dominiert hatte und den deutschen natürlich auch.

Und jetzt? Hagelt es nur so Gegentore, in der Bundesliga sind es 24 nach 15 Spielen, mehr als Augsburg oder Stuttgart, doppelt so viele wie Leipzig und so viele wie die Bayern zuletzt vor fast 40 Jahren zu diesem Zeitpunkt einer Saison kassiert haben. Die Bayern haben im Kalenderjahr 2021 schon so viele Pflichtspiele verloren wie im gesamten Jahr 2020. Und wir schreiben erst den 14. Januar...

Da läuft etwas gewaltig schief und irgendwann können auch die Tore von Robert Lewandowski nicht mehr alles noch irgendwie retten. Die Bayern sind aus spieltaktischer Sicht allenfalls noch gehobenes Mittelmaß in der Bundesliga und wurden beim Pokalspiel in Kiel in der zweiten Halbzeit sogar von einem Zweitligisten phasenweise so aufgespielt, dass der Rekordmeister kaum noch den Ball hatte. Wie kann das alles sein? Der FC Bayern in der Taktikanalyse - HIER gibt es den kompletten Text!

FC Bayern München: Jamal Musiala zum Torschützen des Monats gekürt

Die Fans des FCB haben den Treffer von Jamal Musiala im Topspiel gegen (3:3) zum Bayern-Tor des Monats Dezember gewählt.

Der 17-jährige Offensivspieler hatte beim Duell mit den Leipzigern zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.

Bayern München: ? Sporting! CL-Gegner Lazio bezahlt falschen Klub

Der italienische Spitzenklub hat bei der Verpflichtung des portugiesischen Profis Pedro Neto offenbar den falschen Klub bezahlt. Die Bilanz des Achtelfinal-Gegners von Bayern München in der weist zwei Geldtransfers an Sporting Lissabon aus - dabei kam Neto doch von Sporting Braga. Das geht aus Recherchen des britischen Guardian hervor.

"Das war leider ein Fehler unserer Finanzabteilung, die sich von den ähnlichen Namen der Klubs hat in die Irre führen lassen", sagte Lazios Generalsekretär Armando Calveri der Zeitung. Im Transfersystem der FIFA, in dem alle Spielertransfers registriert werden müssen, sei der Geldfluss korrekt angegeben worden.

Neto (20), inzwischen portugiesischer Nationalspieler, war 2017 zunächst auf Leihbasis nach Rom gewechselt. 2019 verpflichtete Lazio den Linksaußen fest und transferierte ihn zu den in die englische Premier League, wo er seither spielt.

FC Bayern München: ARD-Reporterin erklärt Lacher im Interview mit Thomas Müller

Thomas Müller hat sich nach dem Ausscheiden seines FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel verbal mit einer Reporterin der ARD angelegt .

Valeska Homburg fragte nach der Stimmung in der Kabine und lachte dabei etwas, woraufhin Müller erwiderte: "Was denken Sie? Sie lachen jetzt hier!"

Homburg versuchte sich zu rechtfertigen ("Ich lache nicht. Ich nehme das sehr ..."), woraufhin ihr Müller ins Wort fiel und meinte: "Natürlich haben Sie gelacht!"

Anschließend fragte Homburg nach Erklärungsversuchen für die Blamage. Müller beruhigte sich und sagte: "Nein, da gab es noch gar nichts. Die Stimmung ist dementsprechend. Wir sind natürlich bedient, das können Sie sich natürlich vorstellen."

Noch in der Nacht entschuldigte sich der Bayern-Star auf Instagram bei der Reporterin: "Glückwunsch an dieser Stelle an Holstein Kiel zum Weiterkommen, das ging bei all dem Frust vorhin im Interview ein wenig unter. Valeska Homburg, das hätten wir wohl beide etwas besser hinkriegen können - nichts für ungut", schrieb der 31-Jährige.

Homburg erklärte gegenüber der Bild ihre Sicht der Dinge: "Er war voll mit Adrenalin und ich auch. Das war kein AUSlachen, sondern ein Reflex, um die Stimmung zu lockern. Dafür sorry, Thomas Müller."

Es habe sich um den Versuch gehandelt, "ihm noch etwas Atmosphärisches zu entlocken: Ob Hansi Flick schon etwas Einordnendes in der Kabine gesagt hat usw. Das geht bestimmt besser. Nichts für ungut, Thomas Müller. Wir sind fein miteinander. Ich finde seine Reaktion auf das gestrige Interview sehr nett."

FC Bayern München: Gladbach-Trainer Marco Rose äußert sich zu Gerüchten um Florian Neuhaus

Angeblich soll es eine Ausstiegsklausel Gladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus erlauben, die Fohlen trotz Vertrages bis 2024 vorzeitig zu verlassen. Vor allem der FC Bayern wird als möglicher Abnehmer für den Nationalspieler gehandelt.

Gladbach-Trainer Marco Rose hat sich auf einer Pressekonferenz nun zu den Gerüchten rund um Neuhaus geäußert: "Flo ist ein hervorragender Fußballer, er wird seinen Weg gehen. Vor allem ist er auch ein cleveres Kerlchen und hat ein unglaublich gutes, gesetteltes Umfeld. Er wird das richtige Gefühl entwickeln und am Ende die richtige Entscheidung für sich und seinen weiteren Weg treffen."

