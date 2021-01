Fix: Union Berlin leiht Leon Dajaku vom FC Bayern aus

Der Leih-Wechsel von Leon Dajaku vom FC Bayern München zu Union Berlin ist perfekt. Das gaben die Köpenicker am Samstag bekannt.

Leon Dajaku vom wird zu ausgeliehen. Das teilte der Klub aus der Hauptstadt am Samstagnachmittag offiziell mit. Ob die Leihe bis zum Saisonende oder darüber hinaus läuft, ist nicht klar. Union sicherte sich eine Kaufoption für den 19-Jährigen.

Dajaku kam 2019 für eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom zu den Münchnern. Dort erhielt er unter Trainer Hansi Flick bislang aber kaum Spielanteile in der ersten Mannschaft. Nur im durfte er in dieser Saison knapp eine halbe Stunde lang ran.

Union Berlin - Ruhnert über Dajaku: "Ein absoluter Allrounder"

In Bayerns zweiter Mannschaft, die in der dritten Liga spielt, gehörte er hingegen zu den Stammkräften. "Leon ist ein hochveranlagter junger Spieler, der seine Fähigkeiten nicht nur im Nachwuchs, sondern auch im Herrenbereich unter Beweis gestellt hat", sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann", ergänzte er.

Dajaku selbst zeigte sich von seinem Wechsel ebenfalls überzeugt: "Bei Union bietet sich mir die Möglichkeit, in der Fuß zu fassen und mich auf höchstem Niveau zu zeigen", sagte er.