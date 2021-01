Karl-Heinz Rummenigge berichtet von emotionalem Moment mit Pep Guardiola

Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm, Manuel Neuer und Kathleen Krüger erinnern sich an den ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola.

Am Montag, den 18. Januar, feiert Pep Guardiola seinen 50. Geburtstag, deshalb haben sich in der Bild-Zeitung Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm, Manuel Neuer und Kathleen Krüger an den ehemaligen Bayern-Coach erinnert.

"An einen Abend werde ich mich immer erinnern: Im November 2015 hat er mir bei einem gemeinsamen Essen mitgeteilt, dass er unseren Klub verlassen muss. Er brauchte eine neue Herausforderung. Pep hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Es war ein emotionaler Abend, er hat geweint, auch ich habe Tränen verdrückt", berichtet Rummenigge. "Das war für mich denkwürdig."

Beide hätten zahlreiche Rotwein-Abende zusammen verbracht, an denen er Guardiola gesagt habe: "Pep, heute lässt du dein Auto besser stehen und lässt dich nach Hause fahren." Der Vorstandsvorsitzende verriet zudem, dass zwischen ihm und Guardiola "eine echte Freundschaft" entstanden sei. Er sei "total zuverlässig, ein prima Mensch, mit dem man super Spaß haben" könne.

Mehr Teams

Lahm und Neuer schwärmen von Guardiola

"Er schärft das Verständnis jedes einzelnen Spielers für seine Position und macht sichtbar, wie die ganze Mannschaft spielen soll. Im Herbst meiner Karriere war das sicher die ideale Auseinandersetzung für mich", erinnert sich Ex-Kapitän Philipp Lahm.

Manuel Neuer verriet, dass er im Training oft als Feldspieler gespielt habe. Die Idee, auch während eines -Spiels als Feldspieler aufzulaufen, sei Guardiola laut Neuer aber "ausgeredet" wurden.

Teammanagerin Kathleen Krüger, die von Guardiola installiert worden war, schwärmte von Peps Charakter: "Pep ist ein sehr angenehmer Mensch, herzlich, humorvoll, familiär, tolerant, weltoffen, immer mit maximalem Einsatz für sein Team und den Klub, dabei stets mit einem offenen Ohr für jeden."

Pep Guardiola trainierte den FC Bayern zwischen 2013 bis 2016, ehe er sich anschloss. Mit den Bayern gewann er in allen drei Jahren die Meisterschaft und holte 2014 und 2016 den .