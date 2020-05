FC Bayern München, News und Gerüchte: FC Arsenal wohl scharf auf Philippe Coutinho, BVB-Star Emre Can mit Kampfansage

Der FC Arsenal soll ins Rennen um Philippe Coutinho eingestiegen sein und Lothar Matthäus gibt einen Tipp für Bayerns Duell gegen den BVB ab.

Am Dienstagabend (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) ist es soweit - der Klassiker zwischen und dem steht an. Obwohl die Mannschaften auf die Unterstützung des Anhangs verzichten müssen, kann diese Partie für beide Teams richtungsweisend werden. Mit einem Sieg können sich die Münchner weiter an der Spitze absetzen, gewinnt der BVB, wird das Titelrennen nochmal spannend.

Verzichten muss der deutsche Rekordmeister dabei allerdings auf Thiago. Ebenfalls nicht mit von der Partie ist der noch angeschlagene Philippe Coutinho. Während die Bayern die Kaufoption für den Brasilianer nicht gezogen haben, ist seine Zukunft dennoch weiterhin offen. Offenbar steigt nun auch der in den Poker ein.

Außerdem verrät Leon Goretzka sein Muskelgeheimnis und Lothar Matthäus gibt einen Tipp für das Gipfeltreffen ab.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Dienstag.

FC Bayern: FC Arsenal offenbar an Philippe Coutinho interessiert - Kontakt zu Berater aufgenommen?

Die Zukunft von Philippe Coutinho (27) ist weiter offen. Obwohl der FC Bayern München die Kaufoption für den Brasilianer nicht gezogen haben, schloss Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einen Verbleib an der Säbener Straße nicht aus.

Zuletzt wurde der Edeltechniker unter anderem mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht, eine Zukunft bei Stammverein scheint unwahrscheinlich. Wie Le10Sport nun berichtet, soll sich der FC Arsenal um die Dienste Coutinhos bemühen. Demnach haben die Gunners bereits Kontakt zu Berater Kia Joorabchian aufgenommen haben. Coutinho soll dem Bericht zufolge der Wunschtransfer von Cheftrainer Mikel Arteta sein.

Dank Position und Kommandos: Wie David Alaba beim FC Bayern zum Führungsspieler avanciert

Unter Hansi Flick entwickelte sich David Alaba zu einem herausragenden Innenverteidiger - und gleichzeitig immer mehr zu einem Bayern-Führungsspieler.

FC Bayern München - Leon Goretzka über körperliche Verfassung: "Habe die Zeit genutzt"

Mitelfeldspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich zu seiner zuletzt starken körperlichen Verfassung geäußert. "In der Tat habe ich die Zeit genutzt, um neben dem Cyber-Training mit dem Team und unserer Spendeninitiative 'We kick Corona' noch stärker an meiner Fitness und Robustheit zu arbeiten", erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit Sport1.

Cheftrainer Hansi Flick hat Goretzkas Veränderung ebenfalls bemerkt. "Er hatte gegen Frankfurt viele Ballgewinne und war sehr aggressiv", sagte der 55-Jährige und betonte: "Das ist wichtig auf seiner Position als Sechser. Man sieht ihm an, dass er an Muskelmasse zugelegt hat. Das kommt seinem Spiel zugute, er nimmt eine gute Entwicklung."

Ex-Bayer Emre Can vor Gipfeltreffen mit FC Bayern München: "Zum BVB gekommen, um Titel zu gewinnen"

Nationalspieler Emre Can vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat vor dem Gipfeltreffen mit Bayern München seine Meisterambitionen unterstrichen. "Ich bin zum BVB gekommen, um Titel zu gewinnen", sagte der 26-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Meisterschaft sei daher "auf jeden Fall" noch das Ziel: "Wir stehen vier Punkte hinter den Bayern, das wird daher ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen Gas geben und möchten punkten."

Die Dortmunder empfangen am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) im Rahmen des 28. Spieltags den Rekordmeister im Signal Iduna Park - wie alle restlichen Partien der Saison findet die Begegnung ohne Zuschauer statt. Das schmerze sehr, betonte Can, "aber sportlich hat sich nicht viel verändert".

BVB gegen FC Bayern München: Lothar Matthäus tippt auf Unentschieden im Top-Spiel - und auf Bayern als Meister

Das Gipfeltreffen in der Fußball- zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) wird laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Unentschieden enden und damit vorentscheidend für den Meisterschaftskampf werden. "Ich bleibe bei meinem 2:2-Tipp und denke, dass dieses Ergebnis den Bayern am Ende zur Meisterschaft reicht", prognostizierte der Sky-Experte auf der Webseite des Pay-TV-Senders.

Der Weltmeister von 1990 erwartet einen "Fußball-Leckerbissen auf allerhöchstem Niveau", da beide Teams in "bestechender Form" seien. Der BVB, der derzeit vier Punkte hinter dem Rekordmeister liegt, hat laut Matthäus definitiv noch eine Chance auf die Schale: "Dafür müssen sie aber unbedingt gewinnen. Es geht um alles - und jeder weiß das."