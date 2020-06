FC Bayern München - Nach Aufstieg von Hasan Salihamidzic: FCB sucht keinen neuen Sportdirektor

Hasan Salihamidzic ist beim FC Bayern München vom Sportdirektor zum Sportvorstand aufgestiegen. Einen Nachfolger sucht der FCB aktuell nicht.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München wird nach dem Aufstieg von Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand die Stelle des Sportdirektors erst einmal nicht nachbesetzen. "Das ist momentan nicht geplant. Ich werde meine Aufgaben weiter so erledigen wie bisher. Was in zwei, drei Jahren sein wird, müssen wir sehen. Aber aktuell bleibt alles, wie es ist", sagte Salihamidzic im Interview mit dem Vereinsmagazin 51.

Der 43-Jährige ist seit 1. August 2017 als Manager beim FC Bayern tätig und wird ab 1. Juli Sportvorstand. Dieser Posten war bei den Münchnern seit dem Abschied von Matthias Sammer im Sommer 2016 nicht mehr besetzt. "An meinem Aufgabenbereich ändert sich mit der neuen Position aus operativer Sicht nichts", sagte Salihamidzic. Er sei weiter für "Profis, Nachwuchs, Kaderplanung, sämtliche Funktionsteams, Scouting, Transfermarkt und Entwicklung der Datenanalyse" zuständig.

FC Bayern - Hasan Salihamidzic über Transfers: "Müssen noch kreativer denken"

Eine besondere Herausforderung sieht Salihamidzic in Zeiten von Corona bei der Verpflichtung neuer Stars. "Wir müssen noch kreativer denken und unsere Entscheidungen unter noch größerem Verantwortungsdruck treffen. Timing, Gelegenheit werden eine noch größere Rolle spielen", betonte der frühere Profi.

Mehr Teams

Der Rekordmeister werde aber trotzdem seinen Auftrag "nicht aus den Augen verlieren, auch für die kommende Saison eine Mannschaft zusammenzustellen, die den Ansprüchen des FC Bayern gerecht wird". Insgesamt rechne er "mit einer deutlichen Abkühlung des bis vor wenigen Wochen stark erhitzten Gehalts- und Transfermarkts".