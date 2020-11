FC Bayern München, News und Gerüchte: David Alaba liebäugelt mit Premier-League-Wechsel, Denis Zakaria weiterhin Thema - alles zum FCB heute

Während David Alaba mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln soll, steht Denis Zakaria weiterhin auf der Bayern-Liste. Alle News zum FCB.

Dank des Sieges im Spitzenspiel gegen den BVB geht der als Tabellenführer in die anstehende Länderspielpause. Im Anschluss stehen drei Spiele in sieben Tagen an ( , RB Salzburg, ).

Unterdessen ist die Zukunft von David Alaba weiterhin offen. Der Österreicher soll nun mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln.

Außerdem: Die Münchener untersagten Bouna Sarr wohl die Reise zur französischen Nationalmannschaft und Denis Zakaria ist weiterhin ein Thema bei den FCB-Verantwortlichen.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Dienstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München verbot Bouna Sarr wohl Reise zur französischen Nationalmannschaft

Bouna Sarr verletzte sich beim Spitzenspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund leicht am Oberschenkel. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wollte den Rechtsverteidiger wohl dennoch erstmals zur Nationalmannschaft einladen. Die Bayern hatten jedoch etwas dagegen, wohl zum Unmut des Franzosen.

Das berichten die L'Equipe und auch RMC aus . Demnach wollte Nationaltrainer Didier Deschamps den Neuzugang der Bayern erstmals für die L'Equipe Tricolore und die Partien gegen , und nominieren, doch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters lehnten das Gesuch ab.

Sarr selbst wollte die Einladung annehmen, angeblich stand sogar schon ein Flugzeug bereit, welches Sarr zur Nationalmannschaft bringen sollte. Der 28-Jährige soll daraufhin sehr enttäuscht von seinem aktuellen Arbeitgeber gewesen sein.

Dennoch postete der Franzose eine Story auf Instagram , in welcher er auch den FC Bayern verlinkte, und schrieb: "Ich bin in guten Händen. Es ist Gott, der entscheidet."

Für Sarr wäre es der erste Einsatz für Frankreich gewesen, der Rechtsverteidiger spielte auch in der Jugend nie für sein Land. Der Sohn eines Senegalesen und einer guineischen Mutter wurde in der Vergangenheit auch von den beiden afrikanischen Nationalmannschaften umgarnt, lehnte aber jeweils eine Einladung ab.

FC Bayern: Jamal Musiala lobt Mentor Müller

Jamal Musiala könnte mal wieder eines der Talente bei den Bayern sein, welches sich langfristig in der ersten Mannschaft festsetzt. Einer der letzten, die es vor ihm schafften, war Thomas Müller, der den Youngster nach Kräften unterstützt. "Er hat mir Tipps gegeben, die mich zu einem besseren Spieler machen werden", verriet Musiala in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Der 17-Jährige berichtete aber auch von einem unangenehmen Moment aus seinen ersten Monaten bei der Profi-Mannschaft. "Ich bin bei der Rondo-Übung von Hansi Flick getunnelt worden. Das hat ein bisschen wehgetan", gestand Musiala.

Dafür läuft es in den Pflichtspielen umso besser. Durch seinen Treffer am ersten Spieltag gegen Schalke löste der englische Juniorennationalspieler Roque Santa Cruz als jüngsten Torschützen in der Vereinshistorie ab. "Es ist wirklich eine Ehre und ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Klubs zu sein."

Insgesamt absolvierte der 17-Jährige in dieser Saison bereits acht Pflichtspiele für die Bayern, wobei ihm in der zwei Tore gelangen.

FC Bayern München: Zieht es David Alaba in die Premier League?

Wie sieht die Zukunft von Bayerns David Alaba aus? Nachdem der Österreicher ein Angebot zur Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrages ausgeschagen hatte, könnte der Abwehrchef den deutschen Rekordmeister bereits nach der laufenden Spielzeit verlassen.

Wie 90min unter Berufung auf interne Quellen berichtet, liebäugelt der 28-Jährige mit einem Wechsel in die Premier League. Der und sollen bereits Interesse signalisiert haben.

Zuletzt soll Alaba zudem Real Madrid angeboten worden sein. Die Königlichen gelten gemeinhin als "Traumziel" des Bayern-Stars.

FC Bayern München wohl weiter an Gladbachs Denis Zakaria interessiert

Der FC Bayern München hat offenbar weiter Interesse daran, Mittelfeldspieler Denis Zakaria (23) von Borussia Mönchengladbach in die bayrische Landeshauptstadt zu lotsen . Dies berichtet Sky .

Schon in der Vorsaison gab es Gerüchte, dass der FC Bayern ein Auge auf Zakaria geworfen habe. Seit März machte der Schweizer wegen einer Knieverletzung kein Pflichtspiel mehr, dennoch bleiben zahlreiche Top-Teams aus Europa am Mittelfeldspieler interessiert - wohl auch der FC Bayern.

Dem Bericht zufolge soll es zwischen den Fohlen und den Bayern "mehrfachen Austausch" wegen Zakaria gegeben haben. Demnach sei vor allem Chefscout Marco Neppe ein großer Fan des Schweizers. Der 23-Jährige sei aber wohl erst für den kommenden Sommer ein Thema an der Säbener Straße.

Zakaria hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2022 und galt schon im Sommer als Kandidat in München. Doch mit ihrem Interesse sind die Bayern wohl nicht allein. Wie die Bild vor einigen Wochen berichtete, ist auch Manchester City am Eidgenossen interessiert und wäre bereit, rund 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

FC Bayern München - Lothar Matthäus: Joshua Kimmich wird "gefräßiger, motivierter und stärker zurückkommen"

Nach Ansicht von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) wird Bayern Münchens Mittelfeldspieler Joshua Kimmich gestärkt aus seiner Verletzung zurückkehren. "So wie ich diesen jungen Mann einschätze, wird er nach der Zwangspause noch gefräßiger, motivierter und stärker zurückkommen, als er es ohnehin schon ist. Er ist unersetzbar und steht wie kein Zweiter für die neue deutsche Fußballer-Generation", schrieb Matthäus in seiner Kolumne auf skysport.de .

Kimmich hatte sich im Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund (3:2) am Samstag eine nicht näher definierte Verletzung am rechten Außenmeniskus zugezogen und wurde bereits operiert. Der Rekordmeister rechnet im Januar mit einer Rückkehr des 25-Jährigen.

Matthäus würdigte Kimmich als "Leader, wie er im Buche steht", er werde Bayern-Trainer Hansi Flick und Bundestrainer Joachim Löw "gleichermaßen fehlen, denn sie haben keinen anderen mit seinen Qualitäten", betonte Matthäus. Bei den Bayern würde Matthäus den Nationalspieler durch David Alaba ersetzen . "Er kann diese Position spielen. Er hat stets betont, dass dies seine Lieblings-Job auf dem Feld ist", schrieb Matthäus.

