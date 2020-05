FC Bayern München, News und Gerüchte: Hernandez-Berater schließt Abgang aus, Boateng offen für Vertragsverlängerung

Nach den Gerüchten um einen Wechsel zu Newcastle United nahm der Berater von Lucas Hernandez Stellung und schloss einen Abgang aus. Alle FCB-News.

Die Generalprobe für das Top-Spiel gegen den BVB am Dienstagabend (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) ist gelungen: Mit 5:2 besiegte der FC Bayern und zeigte dabei über weite Strecken eine überzeugende Leistung.

Stadiongast Franz Beckenbauer fand nach dem Spiel entsprechend lobende Worte für den Auftritt der Münchner. Der Kaiser war von Karl-Heinz Rummenigge zum Geisterspiel eingeladen worden und betonte, dass die fehlende Zuschauerkulisse keinen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft habe.

Der BVB zittert derweil vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCB um Mats Hummels. Den Innenverteidiger plagen Achillessehnenbeschwerden. Und: Lothar Matthäus rät dem künftigen Bayern-Keeper Alexander Nübel aufgrund der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer zu einer Leihe.

Außerdem nahm der Berater von Lucas Hernandez Stellung zu den Gerüchten um einen Wechsel zu und Jerome Boateng zeigte sich offen für eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister.

Mit dem 5:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt geht der FC Bayern mit einem Vier-Punkte-Vorsprung und reichlich Selbstvertrauen in den Kracher gegen am Dienstag. In Sachen Konzentration in der Defensive und Entscheidungsfindung in der Offensive muss der Rekordmeister aber noch an sich arbeiten.

FC Bayern München: Jerome Boateng verteidigt Fußball-Profis und denkt an Zukunft beim FCB

Der ehemalige Nationalspieler Jerome Boateng wehrt sich in der Debatte um mehr Demut im Profifußball gegen pauschale Forderungen aus Politik und Sport. "Ich finde, man sollte nicht mit dem Finger auf uns Fußballprofis zeigen. Wir dürfen uns alle angesprochen fühlen. Jeder sollte in diesen Zeiten ein Stück demütiger sein", sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

Boateng kann sich durchaus vorstellen, dass er und seine Mitspieler bei Bayern München während der Coronakrise längerfristig auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Es komme aber immer darauf an, "wo das Geld hingeht, generell halte ich es für möglich".

Erneut ließ Boateng (31) durchblicken, dass er sich eine Verlängerung seines bis 2021 laufenden Vertrags beim FC Bayern vorstellen könne. Grund dafür sei der Trainer. "In der Zeit vor Hansi Flick habe ich mir schon Gedanken gemacht über meine Zukunft. Derzeit fühle ich mich wohl und kann mir vorstellen, dass ich bleibe", sagte er.

FC Bayern: Interesse aus der Premier League? Berater von Lucas Hernandez spricht Klartext

Der Berater von Lucas Hernandez hat einen Abschied des Innenverteidigers vom FC Bayern München ausgeschlossen. "Lucas wird nicht wechseln und definitiv bei den Bayern bleiben", bezog Manuel Garcia Quilon am Samstag vor der Begegnung mit Eintracht Frankfurt (5:2) bei Sky Sport News Stellung.

Beim deutschen Rekordmeister konnte Hernandez seit seinem Transfer im Sommer bislang nicht überzeugen. Damals war der 24-Jährige für 80 Millionen Euro Ablöse von gekommen, absolvierte seitdem wegen eines Innenbandrisses im Sprunggelenk aber erst 15 Spiele.

Mats Hummels vor Top-Spiel gegen den FC Bayern mit Achillessehnenproblemen

Bundesligist Borussia Dortmund zittert drei Tage vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern München um Abwehrchef Mats Hummels.

Beim 2:0-Erfolg beim war der 31-Jährige bereits zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden.

"Ich habe kurz mit unserem Mannschaftsarzt gesprochen: Mats hat Beschwerden an der Achillessehne. Wir hoffen, dass er am Dienstag wieder spielen kann", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie.

FC Bayern: Lothar Matthäus rät Alexander Nübel zu einer Leihe

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (59) zeigt kein Verständnis für den Wechsel von Alexander Nübel (23) zum FC Bayern München und rät dem Noch-Torhüter des FC Schalke 04 nach der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer (34) bis 2023 zu einer Leihe.

"Es war doch klar, dass Neuer noch einmal verlängert. Ich weiß nicht, was sich Nübel dabei gedacht hat", sagte der frühere Bayern-Spieler vor dem -Duell des Rekordmeisters mit Eintracht Frankfurt bei Sky. "Wenn Neuer sich nicht verletzt, wird er auch in den nächsten Jahren, speziell unter Hansi Flick, die klare Nummer eins bei Bayern bleiben."

Auf die Frage hin, ob er sich in einer solchen Situation verleihen lassen würde, antwortete Matthäus: "Ja, wenn ich weiß, dass ich keine Spielpraxis bekomme als junger Spieler."

FC Bayern - Franz Beckenbauer über Geisterspiel gegen Frankfurt: "Von der Leistung gibt es keinen Unterschied"

Stadiongast Franz Beckenbauer hat beim Heimspiel von Rekordmeister Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (5:2) sportlich nichts gefehlt.

"Unter diesen Umständen, ohne Fans und Atmosphäre, war das ein hervorragendes Fußballspiel. Kompliment an beide Mannschaften, das war wirklich sehr, sehr guter Fußball", sagte Beckenbauer Sport1.

Beckenbauer, der von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu dem Geisterspiel eingeladen worden war, saß mit Mundschutz auf der Tribüne und lobte anschließend das Niveau. "Es ist zwar für den Fußballfan nicht ganz befriedigend, weil er nicht ins Stadion darf. Von der Leistung der Spieler her gibt es aber keinen Unterschied", sagte der 74-Jährige.

Bayern München hat sich in einem turbulenten Bundesliga-Spiel für den Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund in Stellung gebracht. Der deutsche Rekordmeister bezwang Eintracht Frankfurt drei Tage vor dem Klassiker mit 5:2 (2:0), wankte dabei zwischenzeitlich aber bedenklich.

