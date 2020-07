FC Bayern: Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League darf in München stattfinden

Die UEFA hat entschieden: Alle noch ausbleibenden Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale dürfen in den Stadien der Heimteams stattfinden.

Der deutsche Meister Bayern München kann sein Achtelfinal-Rückspiel der gegen den im eigenen Stadien austragen. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Die Begegnung findet am 7. oder 8. August vor leeren Rängen statt, das Hinspiel in London hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen. Auch die übrigen drei noch nicht ausgetragenen Rückspiele finden wie geplant in Turin, Manchester und Barcelona statt.

🏟️ The #UEFAExCo decided that the remaining #UCL and #UEL round of 16 second-leg matches will be played at home teams’ stadiums – where they are currently playing domestic matches in their own stadiums, and where travelling is possible without restrictions for the visiting clubs. pic.twitter.com/xbhSN3Rat8 — UEFA (@UEFA) July 9, 2020

Auch in der können die restlichen Achtelfinal-Rückspiele am 5./6. August jeweils in den Stadien der Heimmannschaft ausgetragen werden. empfängt somit die Glasgow (Hinspiel: 3:1) in der BayArena, der muss dagegen zum Rückspiel gegen (Hin: 1:2) nach Charkiw reisen. tritt beim (Hin: 0:3) an.

Champions League: Finalrunde steigt in Lissabon

Sollten sich die Bayern gegen Chelsea durchsetzen, geht es ab dem 12. August mit der Finalrunde in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon weiter. Auch dort sind keine Zuschauer zugelassen. Das Viertel- und Halbfinal sowie das Endspiel werden in nur einer Partie ausgetragen.

Die Finalrunde der Europa League steigt in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Die noch nicht angepfiffenen Achtelfinal-Hinspiele (Inter gegen Getafe und Sevilla gegen Roma) werden in nur einer Partie ebenfalls in ausgetragen.