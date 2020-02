Cristiano Ronaldo denkt noch nicht an sein Karriereende: "Ich kann spielen, bis ich 40 bin"

CR7 sieht sich noch längst nicht gezwungen, dem Fußball den Rücken zu kehren. Stattdessen kann er sich vorstellen, noch fünf Jahre weiterzuspielen.

Cristiano Ronaldo, der am Mittwoch seinen 35. Geburtstag feierte, kann sich vorstellen, dem Fußball weitere fünf Jahre erhalten zu bleiben: "Ich kann spielen, bis ich 40 bin", sagte der Juventus-Angreifer der spanischen Marca.

Durch seine beiden Treffer beim 3:0 gegen den am letzten Wochenende kommt Ronaldo nach 19 Spielen in der italienischen bereits auf 19 Tore – und ein Ende ist für ihn nach eigener Aussage längst nicht in Sicht.

"Vieles wird davon abhängen, wie ich mich fühle. Auch von meiner Motivation", sagte Ronaldo und betonte: "Das ist es, was den Unterschied machen wird. Körperlich wird es niemals ein Problem geben."

CR7: Karriereende? "Fühle mich noch immer stark genug"

Dennoch ist sich Ronaldo bewusst, dass seine Leistungen eines Tages nachlassen werden: "Alles hat einen Anfang und ein Ende, sodass ich logischerweise nicht mein ganzes Leben spielen kann. Trotzdem fühle ich mich noch immer stark genug, um weiterhin wichtige Titel zu gewinnen."

Mit Juventus ist Ronaldo aktuell Tabellenführer in der Serie A und hat drei Punkte Vorsprung auf Verfolger . Mit einem Sieg gegen Hellas Verona könnte sich jedoch an Inter vorbeischieben und den Juve-Vorsprung auf die Konkurrenz auf zwei Punkte verkleinern.