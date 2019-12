FC Bayern München, News und Gerüchte: Thiago im Visier des FC Barcelona?

Weil er beim FC Bayern nicht mehr uneingeschränkt gesetzt ist, soll Thiago an einen Abschied denken. Das ruft wohl den FC Barcelona auf den Plan.

In der meldete sich der am Samstag mit einem 6:1-Sieg gegen eindrucksvoll zurück. Vor allem der Auftritt von Philippe Coutinho brachte seine Kollegen regelrecht ins Schwärmen und ihm eine gute Bewertung in der Einzelkritik von Goal ein (siehe unten).

Gegen die Hanseaten war auch Mittelfeldspieler Thiago über die komplette Spielzeit mit von der Partie - das war allerdings unter Hansi Flick zuletzt nicht immer so. Auch deshalb soll der 28-Jährige seit geraumer Zeit nicht mehr vollumfänglich zufrieden beim deutschen Rekordmeister sein.

Mit dem soll sich sogar bereits ein Klub mit einer Verpflichtung des Spaniers befassen - wenn auch noch sehr vage.

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Kommt Thiago beim FC Barcelona auf den Zettel?

Mittelfeldspieler Thiago und seine Rolle beim FC Bayern München sollen aktuell von seinem Ex-Klub, dem FC Barcelona, genauestens beobachtet werden. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Demnach könnte eine Rückholaktion des Spaniers bei den Blaugrana ein realistisches Szenario werden, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: So ist offenbar die Höhe einer möglichen Ablöse ein entscheidendes Kriterium für Barca.

Thiago wechselte im Sommer 2013 auf Wunsch des damaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola für rund 25 Millionen Euro Ablöse von seinem Jugendklub in die bayrische Landeshauptstadt. In der aktuellen Saison bleibt der 28-Jährige allerdings hinter den Erwartungen zurück und wurde zuletzt von Coach Hansi Flick mehrmals nicht berücksichtigt. Den Grund lieferte der FCB-Trainer auch gleich mit.

Die Sport Bild berichtete kürzlich, dass Thiago beim FC Bayern aktuell so unzufrieden sein soll, dass er sich einen vorzeitigen Abschied gut vorstellen könne. Der Vertrag des Mittelfeldspielers an der Isar läuft noch bis zum Sommer 2021.

FC Bayern München: David Alaba will mit Hansi Flick weitermachen

David Alaba hat sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Trainer Hansi Flick über die Winterpause hinaus ausgesprochen. Auf eine entsprechende Frage von Goal und SPOX nach dem 6:1 von Bayern München gegen Werder Bremen antwortete der Österreicher nur: "Ja."

Dass sei nicht nur seine persönliche Meinung, ergänzte Alaba: "Wir fühlen uns sehr wohl. Man kann seine Philosophie in unserem Spiel sehr gut erkennen."

In der kompletten Nachricht lest Ihr, was FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic aktuell zur Personalie Hansi Flick und den Trainerposten des FC Bayern sagt.

Bundesliga-Rekordtorjäger: Bayern-Star Robert Lewandowski holt seinen Ex-Coach Jupp Heynckes ein

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat beim 6:1 gegen Bremen am Samstag nicht nur seine Saisontore 17 und 18 erzielt, sondern kommt nun insgesamt auf 220 Bundesliga-Treffer. Damit holte der Pole in der ewigen Torjägerliste des deutschen Oberhauses seinen ehemaligen Trainer Jupp Heynckes ein.

Heynckes hatte für und ebenfalls 220 Tore erzielt. Gemeinsam mit dem 74-Jährigen teilt sich Lewandowski nun Platz drei in der ewigen Torjägerliste. "Eine solche Legende einzuholen, ist eine große Ehre und freut mich sehr. Er war auch mein Trainer und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Von daher tut es mir etwas leid, aber so ist Fußball“, sagte Lewandowski nach dem Spiel.

FC Bayern - Philippe Coutinho nach Gala gegen Bremen in aller Munde: "Hat jedem Spaß gemacht"

Philippe Coutinho führte den FC Bayern mit einer Gala-Vorstellung zum 6:1 gegen Werder Bremen. Nach Abpfiff gab es viel Lob für den Brasilianer.

Der FC Bayern München ließ sich am Samstag auch von einem Rückstand nicht beirren und fertigte Werder Bremen am Ende deutlich mit 6:1 ab. Überragender Mann auf dem Platz: Philippe Coutinho, dem drei Tore und zwei Vorlagen gelangen.

Natürlich war der brasilianische Mittelfeldspieler daher nach Schlusspfiff auch das bestimmende Thema. Hier kommt Ihr direkt zu den Stimmen zum Spiel.

Philippe Coutinho war beim 6:1 des FC Bayern München gegen Werder Bremen der überragende Mann. Alle Noten und Einzelkritiken zu den Stars des FC Bayern München gibt's in einem separaten Artikel auf unserer Seite.