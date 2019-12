FC Bayern München, News und Gerüchte: Tolisso bricht Training ab, Sissoko schwärmt von Coutinho

Tolisso muss eine Trainingseinheit verletzungsbedingt abbrechen. Spurs-Star Sissoko schwärmt von Coutinho. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Nach dem Abschluss der Champions-League-Gruppenphase richtet sich der Fokus des nun auf die : Am Samstag empfängt der Rekordmeister in der Allianz Arena (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Ob Mittelfeldspieler Corentin Tolisso gegen Werder im Aufgebot von Bayern-Coach Hansi Flick stehen wird, ist derzeit noch ungewiss. Der Franzose musste das Training am Donnerstag verletzungsbedingt vorzeitig beenden.

Philippe Coutinho wird derweil mit Sicherheit im Kader sein. Der Brasilianer überzeugte in der Königsklasse gegen Tottenham auf ganzer Linie und krönte seine Leistung mit seinem ersten CL-Tor für die Bayern. Im Anschluss zeigte sich auch Spurs-Mittelfeldmotor Moussa Sissoko sichtlich beeindruckt von dessen Fähigkeiten.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Corentin Tolisso bricht Training ab

Der französische Nationalspieler Corentin Tolisso vom FC Bayern musste das Mannschaftstraining am Donnerstag vorzeitig beenden. Nach einem Zweikampf mit Innenverteidiger Lukas Mai war der Mittelfeldspieler zu Boden gegangen und beendete die Einheit umgehend.

Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannt, eine Stellungnahme von Trainer Hansi Flick wird auf der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 im LIVE-TICKER ) erwartet.

Um 11.48 h verlässt #Tolisso den Trainingsplatz. Bekam zuvor einen ab. Sah aber nicht schlimm aus. @SPORT1 pic.twitter.com/AAI4m0xtcJ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 12, 2019

Tolisso musste bereits beim Champions-League-Spiel gegen Tottenham (3:1) am vergangenen Mittwoch aufgrund einer Muskelverhärtung im Oberschenkel pausieren.

FC Bayern München: Spurs-Star Sissoko schwärmt von Philippe Coutinho

Moussa Sissoko von hat nach der 1:3-Niederlage in der gegen den FC Bayern München von Gegenspieler Philippe Coutinho geschwärmt: "Es war eine großartige Vorstellung von ihm", sagte der Mittelfeldspieler gegenüber Sport1 .

"Für mich ist er ein super Spieler, der viel Talent und Qualität hat. Er kann Magisches zeigen", erklärte Sissoko, der beim abschließenden Gruppenspiel in München in der Startelf der Spurs stand.

FC Bayern München - Nach perfekter CL-Gruppenphase: FCB hat schon 74 Millionen Euro sicher

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat in der Champions League nach dem Achtelfinaleinzug mit perfekter Vorrundenbilanz schon 74,19 Millionen Euro an Prämien sicher.

Für die sechs Siege aus sechs Gruppenspielen kassiert München nach der Startprämie von 15,25 Millionen Euro nochmals 16,2 Millionen Euro und für die Achtelfinal-Qualifikation weitere 9,5 Millionen Euro. Größter Einnahmeposten aber sind die 33,24 Millionen Euro für die Platzierung im Klubkoeffizienten-Ranking der UEFA: Die Bayern bekommen als Dritter 30 Anteile a 1,108 Millionen Euro.

