FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer und Nübel? Brazzo sieht kein Problem, Köpke von Transfer "überrascht"

Generalprobe vergeigt. Der FC Bayern musste sich im letzten Testspiel vor dem Start in die -Rückrunde bei Zweitligist mit 2:5 geschlagen geben. Alphonse Davies und Malik Tillmann trafen für die Münchner.

Neben der Testspiel-Blamage ist weiter auch der Transfer von Alexander Nübel Thema. DFB-Torwart-Trainer Andreas Köpke zeigt sich vom Wechsel des Schalkers überrascht. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sieht in der Konstellation mit Manuel Neuer und Nübel kein Problem.

FC Bayern: Neuer und Nübel? Salihamidzic sieht kein Problem

FC Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic glaubt nicht, dass die Verpflichtung von Alexander Nübel Konfliktpotenzial mit Manuel Neuer beherbergt. "Manuel ist unsere Nummer eins. Er ist unser Welttorhüter, Weltmeister und ein starker Kapitän", sagte der 43-Jährige der Bild am Sonntag.

Dass Nübel für seine Entscheidung, zum FCB zu wechseln und dort womöglich häufig nur auf der Bank zu sitzen, kritisiert wird, kann Salihamidzic derweil nicht nachvollziehen: "Alexander ist selbstbewusst und freut sich auf den FC Bayern. Er weiß, worauf er sich einlässt."

Für den Verein sei die Verpflichtung ohnehin ein "Gewinn", führte Brazzo aus. Man sei "mit diesen beiden Torhütern das nächste Jahrzehnt optimal besetzt. Andere große Vereine geben 60, 70, 80 Millionen Euro für einen Torwart aus. Wir haben ihn ablösefrei bekommen."

Hasan Salihamidzic: Bayerns Titel-Ziele sind nicht in Gefahr

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic will in der Rückrunde noch einmal angreifen. Er sehe die Titel-Ziele nicht in Gefahr - wohl unter anderem deshalb, weil man mit Hansi Flick einen Trainer hat, dem man vertraut. Entsprechend habe der FCB die Trainersuche aktuell eingestellt.

Trotzdem gestand Salihamidzic ein, "aktuell eine Phase" zu haben, "in der es plötzlich Ausfälle gibt, die einem Trainer nicht gefallen können".

Damit bezog sich Salihamidzic auf Aussagen von Hansi Flick, der mindestens zwei Transfers in der Winterpause gefordert hatte. Gleichwohl biete eine Situation wie die jetzige neue Chancen.

Salihamidzic: "In so einer Phase muss man besonders eng zusammenstehen und gemeinsam überlegen, was das Beste ist. Und oft ergeben sich dann Lösungen, die man nicht auf dem Zettel hatte: zum Beispiel junge Spieler, die ins kalte Wasser geworfen werden und überraschen, oder auch Positionswechsel, die so nicht vorgesehen waren, aber funktionieren. Oder ein Transfer. Wir müssen sehen."

Der Bosnier wies allerdings darauf hin, dass es nicht leicht sei, "unsere Mannschaft sinnvoll zu verstärken. Außerdem ist der Transfermarkt im Winter dünn".

FC Bayern – Sportdirektor Hasan Salihamidzic: Suchen keinen neuen Trainer

Bayern München hat die Suche nach einem neuen Trainer erst einmal eingestellt. "Natürlich!", antwortete Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Bild am Sonntag auf eine entsprechende Frage: "Wir haben doch gerade erst mit Hansi ein halbes Jahr verlängert, und es ist ganz klar, dass wir unsere ganze Kraft verwenden, um ihn zu unterstützen."

Hansi Flick ist seit der Trennung von Niko Kovac im November Trainer beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Zuletzt hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bekanntgegeben, dass der 54-Jährige "mindestens" bis zum kommenden Sommer die Verantwortung tragen werde. Flicks Verbleib als Chefcoach darüber hinaus sei "eine gut vorstellbare Option".

Flicks Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis 2021. Dass er ab Sommer erneut als Assistent arbeiten wird, schloss er zuletzt bereits aus. "Ich kann mir vieles vorstellen, aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen", sagte er dem kicker.

DFB-Team: Torwarttrainer Andreas Köpke erhöht Druck auf Nübel

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke erwartet von Alexander Nübel regelmäßige Einsatzzeiten beim FC Bayern München, ansonsten sei der Noch-Schalker kein Thema für die deutsche Nationalmannschaft.

"Wer nicht spielt, kann nicht zur Nationalmannschaft", stellte der 57-Jährige am Samstag bei Magenta Sport klar: "Das liegt ja auf der Hand."

Das Testspieldebakel des FC Bayern München in Nürnberg: Die Mannschaft bestätigt ihren Trainer

Bayern München hat seinen einzigen Test der Wintervorbereitung in Nürnberg 2:5 verloren. Das Team bestätigt dabei die Mahnung seines Trainers.

FC Bayern verpatzt Generalprobe: Peinliches 2:5 beim Club

Bayern München hat mit dem allerletzten Aufgebot seine Bundesliga-Generalprobe völlig verpatzt. Der deutsche Rekordmeister erlebte eine Woche vor dem Rückrundenauftakt bei beim Zweitliga-16. 1. FC Nürnberg eine 2:5 (1:1)-Blamage. Auf Trainer Hansi Flick wartet noch eine Menge Arbeit.

"Wir hatten einen langen Flug und ein intensives Trainingslager in den Beinen", sagte Flick nach dem missglückten Test, räumte aber ein: "Trotzdem kann man damit natürlich nicht zufrieden sein. Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat."

Flick wechselte im Derby angesichts der akuten Personalprobleme und des strapaziösen Trainingslagers in allerdings seine erste Elf zur Pause komplett aus. In der zweiten Hälfte spielten ausschließlich Nachwuchsspieler.

Der Club ging durch Michael Frey (23.) in Führung, wobei die Bayern-Defensive nicht zum ersten Mal Abstimmungsprobleme offenbarte. Alphonso Davies glich aus (34.). Nach dem Wechsel trafen Mikael Ishak (46.), Adam Zrelak (57.), Fabian Schleusener (60.) und Robin Hack (77.) gegen eine überforderte Münchner C-Elf. Malik Tillmann gelang lediglich noch Ergebniskosmetik (85.).

Die Bayern plagen vor dem Spiel in Berlin am 19. Januar erhebliche Verletzungssorgen. Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Javi Martinez und Niklas Süle fallen in Berlin sicher aus. Joshua Kimmich ist gelbgesperrt.

Hinter dem Einsatz von Serge Gnabry, der wegen Achillessehnenproblemen in Katar nicht trainieren konnte, steht ein Fragezeichen. Der Nationalspieler soll laut Flick am Dienstag wieder einsteigen. Immerhin gab Torjäger Robert Lewandowski nach seiner Leistenoperation für das Hertha-Spiel zuletzt schon Entwarnung.

Trotz aller Probleme hatte Flick, der in Doha neue Spieler gefordert hatte, ein positives Fazit der Katar-Reise mit 14 Einheiten in sieben Tagen gezogen. "Die Stimmung ist hervorragend, wir haben eine gute Mentalität in der Mannschaft", sagte er.

Bayern: Fährt Ex-FCB-Stürmer Sandro Wagner mit zu Olympia 2020?

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner ist offenbar ein heißer Kandidat für die deutsche Olympia-Auswahl bei den Sommerspielen in Tokio. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ihn auf die Liste der NADA setzen lassen.

Für Olympia dürfen nur Spieler nominiert werden, die am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren sind. Zudem kann der Kader mit drei älteren Profis aufgefüllt werden. Bis zum 15. Januar müssen alle Kandidaten gemeldet werden.

In seiner ersten Saison bei in der Chinese Super League waren Wagner zwölf Tore gelungen. Neben ihm und den aktuellen U21-Nationalspielern sollen auch weitere Namen wie Davie Selke, Maximilian Arnold oder Maximilian Eggestein auf der Liste stehen.

Guardiola über Zukunft von Leroy Sane: "Nicht in meinen Händen"

Bayern-Trainer Flick: Coutinho noch nicht genug integriert

Trainer Hansi Flick hat sich nach dem Trainingslager des FC Bayern in Doha (Katar) zu Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho geäußert und vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde eine bessere Integration des Ballkünstlers gefordert. "Philippe ist ein begnadeter Fußballer. Er braucht aber das Zusammenspiel mit den Spielern. Ich glaube, da haben wir ihn noch nicht genug integriert", wurde der 54-Jährige von der Bild zitiert.

In der Hinrunde hatte Coutinho bisher zu selten seine fußballerische Klasse zeigen können, das soll sich nach seiner ersten kompletten Vorbereitung mit dem deutschen Rekordmeister ändern. Flick betonte: "Die Vorbereitung hat ihm sehr gut getan. In der nächsten Woche steht vieles mit Ball auf dem Plan. Da wird er nochmal den Sprung machen und hoffentlich gegen Hertha zeigen, was er für eine Klasse hat."

Zu hohes Gehalt: AC Milan lehnte offenbar Transfer von Bayerns Jerome Boateng ab

Der italienische Erstligist hat offenbar einen Transfer von Innenverteidiger Jerome Boateng abgelehnt. Einem Bericht von Calciomercato.it zufolge sei das Gehalt des 31-Jährigen vom FC Bayern München für die Rossoneri zu hoch.

Boatengs Berater hätten Milan demnach kontaktiert und die Verantwortlichen wissen lassen, dass der Weltmeister von Rio sich einen Wechsel in die vorstellen könne.

Dessen Gehaltsvorstellungen führten in der Modestadt jedoch offenbar schnell dazu, Abstand von einer möglichen Verpflichtung zu nehmen.