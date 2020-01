FC Bayern München, News und Gerüchte: Guardiola äußert sich zu Leroy Sane, fährt Ex-FCB-Stürmer Sandro Wagner zu Olympia?

Guardiola hat sich in der Personalie Sane zu Wort gemeldet und Ex-FCB-Stürmer Wagner soll ein Kandidat für Olympia sein. Alle News zum FC Bayern.

Am 19. Januar beginnt für den FC Bayern die Rückrunde in der bei . Zuvor misst sich der Rekordmeister aber am Samstag in einem Testspiel mit dem .

Während sich Trainer Hansi Flick für die verbleibende Vorbereitung vorgenommen hat, Philippe Coutinho auf dem Platz besser zu integrieren, könnte mit Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner ein alter Bekannter zu Olympia 2020 fahren.

Zudem wird Leroy Sane auch in der Winterpause aller Voraussicht nach nicht zu Bayern wechseln, im Sommer könnte sich die Situation jedoch anders darstellen. ManCity-Trainer Guardiola hat sich nun auf einer Pressekonferenz zum 24-Jährigen geäußert.

Außerdem: Milan lehnte offenbar einen Transfer von Jerome Boateng ab und Alexander Nübel hat sich Einsätze neben Manuel Neuer einem Bericht zufolge schriftlich zusichern lassen.

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern: Fährt Ex-FCB-Stürmer Sandro Wagner mit zu Olympia 2020?

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner ist offenbar ein heißer Kandidat für die deutsche Olympia-Auswahl bei den Sommerspielen in Tokio. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ihn auf die Liste der NADA setzen lassen.

Für Olympia dürfen nur Spieler nominiert werden, die am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren sind. Zudem kann der Kader mit drei älteren Profis aufgefüllt werden. Bis zum 15. Januar müssen alle Kandidaten gemeldet werden.

In seiner ersten Saison bei in der Chinese Super League waren Wagner zwölf Tore gelungen. Neben ihm und den aktuellen U21-Nationalspielern sollen auch weitere Namen wie Davie Selke, Maximilian Arnold oder Maximilian Eggestein auf der Liste stehen.

Guardiola über Zukunft von Leroy Sane: "Nicht in meinen Händen"

Bayern-Trainer Flick: Coutinho noch nicht genug integriert

Trainer Hansi Flick hat sich nach dem Trainingslager des FC Bayern in Doha ( ) zu Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho geäußert und vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde eine bessere Integration des Ballkünstlers gefordert. "Philippe ist ein begnadeter Fußballer. Er braucht aber das Zusammenspiel mit den Spielern. Ich glaube, da haben wir ihn noch nicht genug integriert", wurde der 54-Jährige von der Bild zitiert.

In der Hinrunde hatte Coutinho bisher zu selten seine fußballerische Klasse zeigen können, das soll sich nach seiner ersten kompletten Vorbereitung mit dem deutschen Rekordmeister ändern. Flick betonte: "Die Vorbereitung hat ihm sehr gut getan. In der nächsten Woche steht vieles mit Ball auf dem Plan. Da wird er nochmal den Sprung machen und hoffentlich gegen Hertha zeigen, was er für eine Klasse hat."

1. FC Nürnberg - FC Bayern München: Die Übertragung des Testspiels heute

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München trifft an diesem Samstag auf den 1. FC Nürnberg. Das Testspiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und findet in Nürnberg statt.

Zu hohes Gehalt: AC Milan lehnte offenbar Transfer von Bayerns Jerome Boateng ab

Der italienische Erstligist hat offenbar einen Transfer von Innenverteidiger Jerome Boateng abgelehnt. Einem Bericht von Calciomercato.it zufolge sei das Gehalt des 31-Jährigen vom FC Bayern München für die Rossoneri zu hoch.

Boatengs Berater hätten Milan demnach kontaktiert und die Verantwortlichen wissen lassen, dass der Weltmeister von Rio sich einen Wechsel in die vorstellen könne.

Dessen Gehaltsvorstellungen führten in der Modestadt jedoch offenbar schnell dazu, Abstand von einer möglichen Verpflichtung zu nehmen.

FC Bayern: Platzte der Sane-Wechsel, weil Riyad Mahrez ein Nasenspray verwendete?

Ist Riyad Mahrez von Manchester City indirekt schuld am geplatzten Wechsel von Teamkollege Leroy Sane im vergangenen Sommer zum FC Bayern München ? Dies geht jedenfalls aus einem Bericht von The Athletic hervor.

Demnach hätte Sane im Community Shield gegen den (5:4 i.E.), in dem er sich nach wenigen Minuten einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und seither verletzt ausfällt, eigentlich gar nicht spielen sollen.

Stattdessen war Mahrez für die Startaufstellung vorgesehen, doch der hatte in Diensten der algerischen Nationalmannschaft aufgrund einer Erkältung angeblich zuvor ein Nasenspray bekommen, wegen dessen Benutzung City mit einer möglichen Sperre rechnete. Mahrez wurde also vorsichtshalber draußen gelassen und es folgte der folgenschwere Sane-Einsatz.

FC Bayern München: Alexander Nübel werden angeblich vertraglich Einsätze zugesichert

Alexander Nübel werden beim FC Bayern München in der kommenden Saison angeblich vertraglich Einsätze zugesichert. Das berichtet Sport1.

Demnach soll es im Vertrag des 23-Jährigen eine schriftliche Garantie über eine bestimmte Anzahl von Einsätzen geben. Diese sei auch ein entscheidender Grund dafür gewesen, dass sich Nübel für die Bayern und gegen besser dotierte Offerten von Schalke 04 und weiteren Interessenten entschieden habe.