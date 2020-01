FC Bayern München, News und Gerüchte: Kurioser Grund verhinderte Sanes Sommerwechsel, lehnte Milan Boateng ab?

Ein Mitspieler verhinderte wohl indirekt den Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern und Milan kann sich Jerome Boateng nicht leisten. Alle News zum FCB.

Am Freitag absolvieren die Profis des die letzte Einheit ihres Trainingslagers in Doha, am 19. Januar beginnt dann die Rückrunde in der bei .

Auch in der Winterpause wird Leroy Sane aller Voraussicht nach nicht zum Rekordmeister wechseln, nun wurde bekannt, dass ein kurioser Grund wohl einen Transfer bereits im vergangenen Sommer verhinderte.

Außerdem: Milan lehnte offenbar einen Transfer von Jerome Boateng ab und Alexander Nübel hat sich Einsätze neben Manuel Neuer einem Bericht zufolge schriftlich zusichern lassen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag.

Zu hohes Gehalt: AC Milan lehnte offenbar Transfer von Bayerns Jerome Boateng ab

Der italienische Erstligist hat offenbar einen Transfer von Innenverteidiger Jerome Boateng abgelehnt. Einem Bericht von Calciomercato.it zufolge sei das Gehalt des 31-Jährigen vom FC Bayern München für die Rossoneri zu hoch.

Boatengs Berater hätten Milan demnach kontaktiert und die Verantwortlichen wissen lassen, dass der Weltmeister von Rio sich einen Wechsel in die vorstellen könne.

Dessen Gehaltsvorstellungen führten in der Modestadt jedoch offenbar schnell dazu, Abstand von einer möglichen Verpflichtung zu nehmen.

FC Bayern: Platzte der Sane-Wechsel, weil Riyad Mahrez ein Nasenspray verwendete?

Ist Riyad Mahrez von Manchester City indirekt schuld am geplatzten Wechsel von Teamkollege Leroy Sane im vergangenen Sommer zum FC Bayern München ? Dies geht jedenfalls aus einem Bericht von The Athletic hervor.

Demnach hätte Sane im Community Shield gegen den (5:4 i.E.), in dem er sich nach wenigen Minuten einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und seither verletzt ausfällt, eigentlich gar nicht spielen sollen.

Stattdessen war Mahrez für die Startaufstellung vorgesehen, doch der hatte in Diensten der algerischen Nationalmannschaft aufgrund einer Erkältung angeblich zuvor ein Nasenspray bekommen, wegen dessen Benutzung City mit einer möglichen Sperre rechnete. Mahrez wurde also vorsichtshalber draußen gelassen und es folgte der folgenschwere Sane-Einsatz.

FC Bayern München: Alexander Nübel werden angeblich vertraglich Einsätze zugesichert

Alexander Nübel werden beim FC Bayern München in der kommenden Saison angeblich vertraglich Einsätze zugesichert. Das berichtet Sport1.

Demnach soll es im Vertrag des 23-Jährigen eine schriftliche Garantie über eine bestimmte Anzahl von Einsätzen geben. Diese sei auch ein entscheidender Grund dafür gewesen, dass sich Nübel für die Bayern und gegen besser dotierte Offerten von Schalke 04 und weiteren Interessenten entschieden habe.

FC Bayern München: Oliver Kahn betont Bedeutung von Identifikationsfiguren

Dass sich der FC Bayern München auf dem internationalen Transfermarkt mit neuen Spielern verstärkt, kann nur die halbe Miete sein, findet Oliver Kahn. Das neue Vorstandsmitglied des deutschen Rekordmeisters wies daher auf die Bedeutung von Identifikationsfiguren hin .

FC Bayern München - Joshua Zirkzee verrät: "Everton war damals eine ernsthafte Option"

Bayern-Shootingstar Joshua Zirkzee stand vor seinem Wechsel nach München vor einem Transfer zum Premier-League-Klub FC Everton . Das verriet der 18-Jährige im Gespräch mit Voetbal International .

"Everton war damals eine ernsthafte Option für mich", so Zirkzee. Damals war sein Landsmann Ronald Koeman Trainer bei den Toffees, die gerade erst Top-Stürmer Romelu Lukaku an abgegeben hatten. "Ich hatte das Gefühl, dass die Chance groß war, um hochgezogen zu werden", erklärte der Niederländer.

