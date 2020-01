FC Bayern München, News und Gerüchte: Thiago verlässt Trainingslager vorzeitig, Oliver Kahn sieht Talentausbildung als "absolutes Top-Thema"

Oliver Kahn will den Fokus mehr auf die Nachwuchsförderung legen und Thiago verlässt das Trainingslager aus freudigen Gründen. Alle FCB-News.

Aktuell schuften die Bayern-Stars noch bis Freitag im Trainingslager in Doha. Knapp eine Woche bleibt bis zum Rückrundenauftakt gegen .

Mit dabei sind neben den etablierten Profis auch einige Nachwuchskräfte des deutschen Rekordmeisters. Oliver Kahn sieht die Nachwuchsförderung ohnehin als wichtigstes Thema an der Säbener Straße.

Unterdessen gesellt sich Joshua Zirkzee zum Münchener Lazarett. Angesichts der aktuellen Situation fordert Coach Hansi Flick neue Spieler für die Rückrunde.

Außerdem: David Alaba äußert sich zur Rückkehr von Oliver Kahn.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Donnerstag.

FC Bayern - Zweites Kind erwartet: Thiago verlässt Trainingslager vorzeitig

Mittelfeldspieler Thiago reist am Donnerstagnachmittag vorzeitig aus dem Trainingslager des FC Bayern München in Doha ab. Das gab der deutsche Rekordmeister offiziell bekannt.

Der Grund für die verfrühte Abreise des Spaniers ist ein freudiger: Seine Frau erwartet das zweite gemeinsame Kind. Thiago fliegt daher am Nachmittag zurück nach München, die Vormittagseinheit absolvierte er noch mit der Mannschaft.

FC Bayern München: Oliver Kahn sieht Talentausbildung als "absolutes Top-Thema"

Oliver Kahn sieht die Förderung des Nachwuchses als eine der wichtigsten Aufgaben beim deutschen Rekordmeister Bayern München.

"Talentausbildung ist ein absolutes Top-Thema, nicht nur für den FC Bayern, sondern für den deutschen Fußball überhaupt", sagte das neue Vorstandsmitglied im Interview mit dem Vereinsmagazin 51 und forderte: "Wir wollen und müssen wieder Spieler aus dem eigenen Haus zu den Profis bringen."

Dies sei wichtig, um bei der fortschreitenden Internationalisierung den "regionalen, bayrischen Charakter" des Vereins zu erhalten, meinte Kahn. Aufrückende Fußballer aus dem Nachwuchs könnten zu Identifikationsfiguren reifen, und "diese Spieler braucht es mehr denn je", betonte der 50-Jährige: "Spieler wie David Alaba, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und natürlich Thomas Müller haben Epochen beim FC Bayern mitgeprägt und stehen für diesen Verein."

FC Bayern - Hansi Flick fordert Wintertransfers: "Mindestens zwei Spieler"

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick hat seine Forderung nach Verstärkungen auf dem Wintertransfermarkt erneuert. Angesichts der Verletzungen von Serge Gnabry und Kingsley Coman soll neben einem Defensiv-Spieler auch noch eine weitere Offensivkraft kommen.

"Ich finde es gut, wenn sich Bayern München die höchsten Ziele steckt", sagte Flick der Süddeutschen Zeitung in einem Telefonat am Mittwoch, "aber wenn man von 'pack mas' und 'voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt."

Besonders in puncto Kader-Substanz hat der deutsche Rekordmeister aber wohl vor dem Rückrundenstart ein Problem: Die designierten Stammspieler Niklas Süle (Reha nach Kreuzbandriss), Javi Martinez (Muskelbündelriss), Lucas Hernandez (Aufbautraining) und Kingsley Coman (Kapseleinriss im Knie) werden noch langfristig oder zumindest die ersten Wochen im Januar fehlen.

Serge Gnabry laboriert außerdem an hartnäckigen Achillessehnenproblemen, die ihn womöglich zu einer verfrühten Abreise aus dem Trainingslager in Doha zwingen. Zum Auftakt in Berlin am 18. Spieltag ist zudem Joshua Kimmich mit der fünften Gelben Karte gesperrt.

Schlag auf den Fuß: Joshua Zirkzee nächster angeschlagener Spieler bei den Bayern

Bayern München beklagt einen erneuten Verletzten. Youngster Joshua Zirkzee absolvierte am Donnerstag nach einem Schlag auf den Fuß lediglich ein Lauftraining. Laut AZ handelt es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

