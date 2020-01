FC Bayern München, News und Gerüchte: Bastian Schweinsteiger wird Filmstar, Thomas Müller lässt Zukunft offen

Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger wird Filmstar

Die Laufbahn von Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird von Til Schweiger verfilmt. Wie am Montag offiziell bestätigt wurde, wird die Dokumentation zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt im Jahr 2020 bei Amazon Prime zu sehen sein.

"Til Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher und für mich die wohl einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen", sagte Schweinsteiger (35) der Bild.

In der Dokumentation sprechen unter anderem Bayern Münchens Ex-Präsident Uli Hoeneß (68), Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (64) und das neue Bayern-Vorstandsmitglied Oliver Kahn (50) über ihre Erlebnisse mit dem früheren Nationalspieler, der im Herbst 2019 sein Karriereende verkündet hatte. Es soll auch Einblicke ins Privatleben geben, die Dreharbeiten laufen offenbar derzeit.

"Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, und dazu ein ganz besonders toller Mensch!", wird Schweiger (56), der mit Filmen wie "Honig im Kopf" oder "Keinohrhasen" als Regisseur bekannt wurde, zitiert: "Ich mache das mit großem Vergnügen. Es ist mir eine Ehre, diesen Film zu produzieren."

FC Bayern München: Robert Lewandowski vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski steht nach seiner Leisten-OP vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Coach Hansi Flick zeigte sich jedenfalls optimistisch. "Ich denke, bei ihm sieht es ganz gut aus, dass er eventuell dazu kommen kann. Das müssen wir abwarten", verriet der 54-Jährige.

Damit werden die Bayern wohl zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) auf ihren Top-Stürmer zurückgreifen können.

FC Bayern: Thomas Müller lässt Zukunft in München offen

Bayern-Urgestein Thomas Müller hat im Gespräch mit Sport1 seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister offen gelassen: "Bei so einer Sache werfen alle Parteien ihre Argumente in den Topf. Schauen wir mal, ob man da ein Menü zusammenbekommt. Man muss halt abgleichen, was alle Parteien wollen", sagte er hinsichtlich einer Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags.

"Mein Fokus liegt ausschließlich darauf, die Saison erfolgreich zu bestreiten. Was dann im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht", erklärte Müller. Laut Sport1 sei für Müller (spielt seit 2000 für die Bayern) eine Vertragsverlängerung sowie ein Wechsel denkbar.

Nachdem Müller zu Beginn der Saison unter Ex-Trainer Niko Kovac häufig zu den Reservisten zählte und im kicker -Interview im Oktober Wechselgedanken äußerte, hat sich seine Rolle seit der Übernahme von Hansi Flick deutlich verändert: Seit November kommt Müller in der auf zwei Tore und sieben Vorlagen.

FC Bayern hat wohl keine Chance auf Verpflichtung von BVB-Flügelflitzer Achraf Hakimi

Der FC Bayern München hat offenbar keine Chance, sich im kommenden Sommer die Dienste von Borussia Dortmunds Außenverteidiger Achraf Hakimi zu sichern. Das berichtet der kicker .

Demnach habe der deutsche Rekordmeister zwar wegen einer möglichen Verpflichtung des Marokkaners angefragt, dessen Zukunft liege ab kommenden Sommer aber wahrscheinlich bei . Von den Königlichen ist Hakimi noch bis Ende Juni an den BVB verliehen.



FC Bayern - Ex-Schalke-Boss Heidel kritisiert Transferstrategie: "Ob das immer statutengerecht ist ..."

Der ehemalige Schalke-Sportvorstand Christian Heidel hat die Transferstrategie des FC Bayern München in Frage gestellt. "Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen", sagte Heidel im kicker -Interview.

"Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden. Die dicke Kohle fließt, wie zum Beispiel bei Hernandez, ins Ausland", ergänzte der 56-Jährige.

Heidel war im Februar 2019 als Sportvorstand des zurückgetreten und ist seither vereinslos.

Hasan Salihamidzic: Bayerns Titel-Ziele sind nicht in Gefahr

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic will in der Rückrunde noch einmal angreifen. Er sehe die Titel-Ziele nicht in Gefahr - wohl unter anderem deshalb, weil man mit Hansi Flick einen Trainer hat, dem man vertraut. Entsprechend habe der FCB die Trainersuche aktuell eingestellt.

Trotzdem gestand Salihamidzic ein, "aktuell eine Phase" zu haben, "in der es plötzlich Ausfälle gibt, die einem Trainer nicht gefallen können".

Damit bezog sich Salihamidzic auf Aussagen von Hansi Flick, der mindestens zwei Transfers in der Winterpause gefordert hatte. Gleichwohl biete eine Situation wie die jetzige neue Chancen.

Salihamidzic: "In so einer Phase muss man besonders eng zusammenstehen und gemeinsam überlegen, was das Beste ist. Und oft ergeben sich dann Lösungen, die man nicht auf dem Zettel hatte: zum Beispiel junge Spieler, die ins kalte Wasser geworfen werden und überraschen, oder auch Positionswechsel, die so nicht vorgesehen waren, aber funktionieren. Oder ein Transfer. Wir müssen sehen."

Der Bosnier wies allerdings darauf hin, dass es nicht leicht sei, "unsere Mannschaft sinnvoll zu verstärken. Außerdem ist der Transfermarkt im Winter dünn".