Atletico Madrid: Diego Costa fehlt im Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München

Hiobsbotschaft für Atletico Madrid: Diego Costa steht den Rojiblancos im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern nicht zur Verfügung.

Der spanische Top-Klub muss im anstehenden Champions-League-Duell beim (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) aller Voraussicht nach auf Angreifer Diego Costa verzichten.

Nach Informationen der AS fällt der Spanier aufgrund einer im Spiel gegen (2:0) erlittenen Muskelzerrung rund drei Wochen aus.

Atletico Madrid: Diego Costa verpasst wohl sechs Spiele

Dem Bericht zufolge verpasst der 32-Jährige die kommenden sechs Partien von Atletico, darunter die Hinspiele in der Gruppenphase der Königsklasse sowie die Ligaspiele gegen Osasuna, und Cadiz.

Costa, der in Madrid noch bis 2021 unter Vertrag steht, kommt in der laufenden Saison in bislang vier -Spielen auf einen Treffer.