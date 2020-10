FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Effenberg bringt Flick als Löw-Nachfolger ins Spiel, Choupo-Moting verpasst Debüt-Rekord knapp

Effenberg bringt Flick als möglichen Löw-Nachfolger ins Spiel und Choupo-Moting trifft bei seinem Debüt für die Bayern doppelt. Alle FCB-News heute.

Nach der Länderspielpause traf der im auf den 1. FC Düren. Mit einer B-Auswahl feierten die Münchner einen souveränen 3:0-Erfolg. Debütant Eric Maxim Choupo-Moting traf dabei doppelt und stellte fast einen Rekord ein.

Am Samstag empfängt nun Aufsteiger Arminia Bielefeld den Rekordmeister auf der heimischen Alm. Die Stammspieler, die zuletzt mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, könnten dort wieder zur Verfügung stehen. Leroy Sane muss hingegen weiter auf seine Rückkehr warten, hat aber positive Aussichten.

Derweil lobte Stefan Effenberg die Transferpolitik des FCB und brachte zudem Hansi Flick als möglichen Nachfolger von Joachim Löw ins Spiel.

FC Bayern: Stefan Effenberg bringt Hansi Flick als Löw-Nachfolger ins Spiel

Stefan Effenberg hat Hansi Flick vom FC Bayern München als künftigen Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw ins Spiel gebracht. "Ich würde mich fast festlegen, auch wenn das noch etwas hin ist, dass er bald der neue Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft werden wird", sagte der 52-Jährige am Rande des 3:0-Pokalerfolgs der Münchner gegen Düren bei Sport1 .

Laut Effenberg wäre die Rolle beim DFB-Team für beide Seiten der logische Schritt. Er erklärte: "Er kennt das Umfeld, er hat als Trainer dort eine tolle Arbeit geleistet. Das kann ich mir vorstellen, dass das in Zukunft passieren wird." So war Flick zwischen 2006 und 2014 Co-Trainer Löws und arbeitete anschließend zweieinhalb Jahre als Sportdirektor beim DFB.

Der Bayern-Trainer stellte sich derweil hinter den zuletzt in Kritik geratenen Löw. "Er hat eine Philosophie - ich bin absolut überzeugt, im Sommer werden die Spieler diese umsetzen können", betonte er bei Sport1 : "Er hat es verdient, dass man an ihm weiter festhält und ihn unterstützt. Von uns bekommt er alle Unterstützung, weil es ein genialer Trainer ist, aber auch ein toller Mensch."

Bild: Getty Images

Choupo-Moting trifft beim ersten Einsatz doppelt: Bayern München besiegt tapfere Dürener

Ohne zahlreiche Stammkräfte ist Titelverteidiger Bayern München erwartungsgemäß gegen Außenseiter Düren in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Hier geht zum Spielbericht zum 3:0-Erfolg des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Düren . Die Noten der FCB-Stars findet Ihr derweil unter diesem Link .

Bild: Imago Images

FC Bayern München: Rückkehr der Stammspieler gegen Bielefeld

Am kommenden Wochenende gastiert der FC Bayern München bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Partie findet am Samstagabend um 18.30 Uhr statt und steht ganz im Zeichen der Rückkehr der am Donnerstagabend gegen Düren noch geschonten Nationalspieler in die Startelf. Lediglich Niklas Süle hatte gegen Düren eine Halbzeit gespielt, weil er im abschließenden Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die am Dienstag nicht zum Einsatz gekommen war.

Insgesamt befanden sich zwölf Spieler des deutschen Rekordmeisters auf Länderspielreise, die aller Voraussicht nach nun allesamt in den Kader der Bayern zurückkehren werden.

Bild: Imago Images

FC Bayern München: Choupo-Moting verpasst Debüt-Rekord knapp

Eric Maxim Choupo-Moting (31) hat einen Debüt-Rekord beim FC Bayern München im Pokalspiel gegen den 1. FC Düren nur knapp verpasst. Der Backup von Robert Lewandowski erzielte in seinem ersten Spiel für den deutschen Rekordmeister zwei Tore und holte außerdem den Elfmeter vor dem 2:0 von Thomas Müller raus. Ein dritter Treffer wurde dem kamerunischen Nationalspieler jedoch fälschlicherweise verwehrt.

Beim Stand von 2:0 klärte Düren-Verteidiger David Pütz in der 63. Minute einen Lupfer des Angreifers erst hinter der Linie per Kopf, was TV-Bilder hinterher belegten. Ein Einsatz des Videoassistenten war nicht möglich, weil es diesen in der ersten Pokalrunde nicht gibt. Ein Dreierpack war noch keinem Bayern-Spieler bei seinem Debüt gelungen.

"Ich habe gedacht, der war drin", sagte der um den Rekord gebrachte Choupo-Moting bei Sky . Nach Ansicht der TV-Bilder ergänzte der 31-Jährige: "Der war schon drin. Es ist nicht einfach zu erkennen, aber schon schade. Ein Hattrick wäre doch besser gewesen."

Lob erhielt Choupo-Moting dennoch für sein gelungenes Debüt. "Man hat gesehen, was er kann, obwohl man das vorher schon wusste", sagte Thomas Müller nach dem Spiel. "Er bringt Spielwitz mit. Auch außerhalb des Platzes hat er Witz. Er passt gut zu uns, weil er technisch mit dem Ball sauber unterwegs ist", erklärte Müller und fügte augenzwinkernd hinzu: "Wenn er die Torquote hält, dann passt es."

Bild: Getty Images

Stefan Effenberg lobt Transferpolitik des FC Bayern: "Gut gemacht"

Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg hat die Transferpolitik seines Ex-Klubs Bayern München gelobt. "Bayern hat sich gut aufgestellt. Ein Top-Transfer war schlichtweg nicht möglich. Bayern München hat es gut gemacht in der Corona-Situation", sagte Effenberg als Experte bei Sport1 .

Quintuple-Gewinner Bayern hatte kurz vor dem Transferschluss ein Quartett verpflichtet, darunter Eric-Maxim Choupo-Moting und Rückkehrer Douglas Costa. "Sie haben mit Eric Maxim Choupo-Moting einen richtig guten Back-up für Robert Lewandowski geholt", sagte Effenberg, "den Transfer befürworte ich. Er kennt die und braucht keine Eingewöhnungszeit."

Douglas Costa kenne die Bundesliga auch, so "Effe" weiter, "da hatte ich ein wenig Bauchschmerzen aufgrund der Tatsache, wie er hier vom Hof gejagt wurde." Er habe sich gewundert - "wenn man so klar Stellung bezieht beim Abgang, ihn als Söldner bezeichnet und ihn dann zurückholt. Auf der anderen Seite ist das Sportliche das Wichtigste. Wenn Costa seine Leistung bringt – Qualität hat er – ist er auch eine Verstärkung."

An einen Verbleib von David Alaba in München glaubt Effenberg nicht. "Ich glaube, dass Alaba die Bayern im Sommer verlassen wird", sagte der Champions-League-Gewinner von 2001. Vielleicht denke auch ein Spieler darüber nach, dass er in sieben bis acht Monaten ablösefrei gehen und sich das Geld mehr oder weniger in die eigene Tasche stecken könne. "Ich glaube, das hat Alaba im Hinterkopf", so der 52-Jährige.

Foto: Imago Images

FC Bayern München: Sane-Comeback? "Es sieht sehr gut aus"

Beim FC Bayern München bahnt sich ein zeitnahes Comeback von Leroy Sane an. "Ich kann nicht sagen, wann es genau ist", erklärte Trainer Hansi Flick nach dem 3:0-Sieg des FCB im Pokalspiel gegen Düren am Donnerstagabend, aber es gebe einen "klaren Fahrplan" für den 24-Jährigen.

"Es sieht sehr gut aus. Er macht gute Trainingseinheiten", ergänzte Flick und stellte damit eine baldige Rückkehr des deutschen Nationalspielers in den Spielbetrieb in Aussicht. Die Bayern treffen am kommenden Wochenende im Topspiel des Samstags auf Aufsteiger Arminia Bielefeld (ab 18.30 Uhr). Anschließend empfängt der Rekordmeister in der am Mittwoch zum Auftakt der Gruppenphase . Beide Spiele werden für Sane noch zu früh kommen.

Der Königstransfer des FCB in der abgelaufenen Transferperiode hatte sich Ende September eine Kapselverletzung im zuvor durch einen Kreuzbandriss in Mitleidenschaft gezogenen rechten Knie zugezogen und fällt seitdem aus. "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist", hatte Flick anschließend noch gesagt. Allerdings bestätigte sich diese Prognose nicht.

"Zunächst bedarf es einer sehr gründlichen Diagnostik, um zu sehen, ob es sich am Kniegelenk des Kreuzbandrisses wirklich nur um die Kapsel handelt", sagte Dr. Michael Lehnert (ehemaliger Mannschaftsarzt des und von Turbine Potsdam) im Gespräch mit Goal und SPOX bezüglich der Sane-Verletzung und prognostizierte eine "Ausfallzeit von bis zu vier Wochen".

Bild: Imago Images

FC Bayern München: Die nächsten FCB-Spiele im Überblick