FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer bemängelt fehlende Wertschätzung, Michael Rummenigge rät Havertz noch von FCB-Wechsel ab

Torhüter Manuel Neuer hat im Zuge der Verhandlungen über einen neuen Vertrag beim FC Bayern München seinen Unmut geäußert. Alle FCB-News.

Unter strengen Vorsichtsmaßnahmen wird beim seit einigen Tagen wieder an der Säbener Straße trainiert. Und während die Vereine auf eine Entscheidung warten, ob und wann es in der weitergehen kann, gibt es beim FCB natürlich auch abseits des Platzes immer einige Themen.

Ein ganz großes ist aktuell der Poker um eine mögliche Vertragsverlängerung von Manuel Neuer. Der Torhüter hat nun seinen Unmut darüber geäußert, dass Details über die Gespräche an die Öffentlichkeit gelangen.

Bei Kai Havertz ist Karl-Heinz Rummenigges Bruder Michael indes noch vorsichtig wegen eines Wechsels zu den Bayern.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Sonntag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern München: Michael Rummenigge warnt Kai Havertz vor zu frühem Wechsel zum FCB

Michael Rummenigge, der Bruder von Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, hat Leverkusen-Juwel Kai Havertz von einem zu frühen Wechsel an die Säbener Straße abgeraten.

"Gerade aufgrund der aktuellen Situation würde ich Havertz aber raten, noch ein, zwei Jahre bei Bayer zu bleiben. Dort kann er sich am besten entwickeln, den nächsten Schritt hin zum absoluten Leader machen", schrieb Rummenigge in seiner Kolumne für den Sportbuzzer .

FC Bayern vs. 2017: Als Ronaldo sein 100. CL-Tor erzielte und den FCB rauskegelte

Am 18. April 2017 sorgte Cristiano Ronaldo für Schlagzeilen: CR7 erzielte in der nicht nur seinen 100. Treffer, er kegelte mit drei Toren den FC Bayern (4:2 n.V.) auch fast im Alleingang aus dem CL-Viertelfinale.

Manuel Neuer über Vertragsverhandlungen: "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern"

Torhüter Manuel Neuer hat über die sich ziehenden Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München gesprochen und fehlende Wertschätzung bemängelt.

"Grundsätzlich spüre ich die Wertschätzung und habe sie immer gespürt, seit ich 2011 zum FC Bayern gegangen bin. Was mich irritiert: Alle Gespräche, die ich seitdem hier hatte, wurden immer sehr vertrauensvoll geführt. Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", sagte Neuer im Interview mit der Bild am Sonntag und schob nach: "Das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern."

Ex-Bayern-Spieler: Darum hatte Luca Toni Ärger mit Louis van Gaal

Louis van Gaal gewann zwar mit den Bayern das Double und führte den deutschen Rekordmeister 2010 nach neun Jahren wieder ins Champions-League-Finale. Trotzdem habe der Niederländer so seine Probleme im Umgang mit den Profis gehabt, verriet Ex-Bayern-Spieler Andi Görlitz im Podcast Ball you need is love - aus Liebe zum Fußball von Arnd Zeigler.

"Der hat natürlich mit vielen persönlich Probleme gehabt, vor allem mit den Stars. Aber es ist schon unglaublich krass gut, wie da fachlich der Unterschied zu vielen anderen Trainer war, die ich hatte", sagte Görlitz.

Vor allem mit Luca Toni, welchen van Gaal schnell aussortierte, gab es Ärger: "Er wollte alle gleich behandeln, was ja auch kein schlechter Gedanke ist. Aber es gibt einfach diese Stars, die wollen anders behandelt werden. Luca Toni ist ein Beispiel, den er damals unglaublich rund gemacht hat und angeschrien hat. Luca Toni war das natürlich egal."

Doch nicht nur der Italiener wollte sich das nicht gefallen lassen. Laut Görlitz hätten auch Franck Ribery und Arjen Robben mit van Gaal nicht immer auf einer Wellenlänge gelegen.