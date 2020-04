FC Bayern München, News und Gerüchte: Wriedt beklagt fehlende Chancen, Rummenigge spricht über Corona-Auswirkungen auf Transfermarkt

Stürmer Kwasi Wriedt glaubt, dass er in der ersten Mannschaft keine echte Chance erhalten habe. KHR spricht über Folgen der Coronakrise. Die FCB-News.

Beim wird seit einiger Zeit wieder unter strengen Auflagen an der Säbener Straße trainiert. Das -Team bereitet sich auf den Neustart vor, doch jetzt ist klar, dass es bis September keine Spiele vor Publikum in geben wird.

Stürmer Kwasi Wriedt aus der zweiten Mannschaft erklärt seinen bevorstehenden Abgang im Sommer mit der fehlenden Perspektive. Und die Diskussion um Torhüter Manuel Neuer, dessen Vertragsverlängerung immer noch aussteht, wird intensiver. Für Keeper-Legende Sepp Maier wäre es ein großer Fehler, wenn der FCB Neuer ziehen ließe.

Außerdem: Miro Klose soll angeblich in der kommenden Saison der Co-Trainer von Hansi Flick werden.

Bayern-Boss Rummenigge: "Der Markt wird stark leiden"

Bayern Münchens Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge befürchtet durch die Coronakrise erhebliche Schäden für den Fußball. "Ich glaube, dass der Markt stark leiden wird, weil jeder in den letzten 20 Jahren immer mehr für Transfers und Gehälter ausgegeben hat. Jetzt ist die Zeit der Liquidität. Wer über liquide Mittel verfügt, wird sehr umsichtig damit umgehen", sagte Rummenigge im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera.

Rummenigge hofft angesichts der Probleme, dass auch die zu Ende gespielt werden kann: "Wir müssen Lösungen finden, um diese Saison zu Ende zu bringen. Es gibt bereits sportliche und wirtschaftliche Schäden."

FC Bayern: Niklas Süle sieht EM-Verschiebung als klaren Vorteil

Bayern Münchens Abwehrchef Niklas Süle sieht sich als Gewinner der EM-Verschiebung. "Es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Mir hätte einfach Spielpraxis gefehlt. Ich bin trotzdem stark davon ausgegangen, der Nationalmannschaft helfen zu können. Jetzt ist es natürlich ein ganz klarer Vorteil, dass ich noch ein ganzes Jahr Zeit habe bis zur EM", sagte Süle im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst.

Der 24-malige Nationalspieler Süle hatte sich im vergangenen Oktober das Kreuzband im linken Knie gerissen und befindet sich im Aufbautraining.

FC Bayern - Kwasi Wriedt: "Ich spürte schon, dass ich keine Chance bekomme"

Stürmer Kwasi Wriedt hat seinen anstehenden Wechsel von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zum niederländischen Erstligisten Tilburg erklärt. "Ich habe versucht, immer gute Leistungen abzuliefern", sagte er dem kicker. Doch eine echte Möglichkeit, sich in der FCB-Ersten zu beweisen, erhielt der Angreifer nicht.

"Ich spürte dann aber schon, dass ich wohl keine Chance bekomme", sagte Wriedt, der in der laufenden Saison 17 Tore in der erzielt hat. In der ersten Mannschaft stehen für ihn in seiner Karriere nur insgesamt 41 Minuten zu Buche.

FC Bayern München: Barcelona würde Coutinho für angemessenen Preis verkaufen

Der erhält aller Wahrscheinlichkeit nach Philippe Coutinho im Sommer zurück, denn der FC Bayern wird die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro für den Brasilianer nicht ziehen . Das sieht auch der neue Barca-Coach Quique Setien so, der in Bezug auf mögliche Interessenten am Brasilianer RAC 1 sagte: "Sie müssten entweder die Klausel zahlen oder einen Betrag, der dem Verein zusagt."

Setien stellte aber auch klar, dass er Coutinho erst einmal kennenlernen wolle, wenn er im Sommer nach Barcelona zurückkehrt. "Ich zähle darauf, dass er zum Start der nächsten Saison hier ist. Ich weiß nicht, was er machen möchte. Vielleicht muss ich mit ihm darüber sprechen", will sich Setien mit Coutinho zusammensetzen.

Matthäus über Upamecano: "Bayern würde ihn gerne verpflichten"

Lothar Matthäus ist sich sicher, dass der FC Bayern grundsätzliches Interesse an Dayot Upamecano von hat. "Auch bei Bayern München würde man ihn, glaube ich, gerne verpflichten", sagte der deutsche Rekordnationalspieler im Sky Sport -Podcast "Herz der Mannschaft".

Neben den Münchnern sollen einige europäische Top-Vereine wie am Franzosen dran sein, der mit seinen 21 Jahren bereits viel Erfahrung in der Innenverteidigung gesammelt hat.

Keine Bundesliga-Spiele mit Zuschauern bis September

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen mit Publikum stattfinden werden. Davon betroffen ist auch die Fußball-Bundesliga, denn damit ist klar, dass Partien mit Zuschauern frühestens im September ausgetragen werden können.

Die Hoffnung der Klubs ist es weiterhin, die Saison mit "Geisterspielen" doch noch geregelt zu Ende zu spielen . Inwieweit das möglich ist, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Das Zerwürfnis zwischen dem FC Bayern und Manuel Neuer: Eine Chronologie

Die Vertrauensbasis zwischen dem FC Bayern München und seinem Kapitän Manuel Neuer ist offenbar stark erschüttert. Das berichten kicker und Süddeutsche Zeitung übereinstimmend.

Wie konnte es so weit kommen? Hier ist ein Überblick

Torwart-Legende Sepp Maier warnt FC Bayern vor Neuer-Abgang

Bayern Münchens Torhüter-Legende Sepp Maier hat den deutschen Rekordmeister vor einer ausbleibenden Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer gewarnt . "Ich glaube nicht, dass sie so dumm sind und den Neuer gehen lassen", sagte der Welt- und Europameister im Interview mit der Abendzeitung .

Sollten sie den 34-Jährigen gehen lassen, sagte Maier, dann "würden die Bayern das in den nächsten Jahren ganz schön bereuen". Momentan stagnieren die Vertragsverhandlungen, Neuer stößt nach kicker -Informationen sauer auf, dass Inhalte aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangt sind.

FC Bayern München: Klose und Flick angeblich wegen Co-Trainer-Posten einig

Cheftrainer Hansi Flick und der aktuelle U17-Trainer Miroslav Klose haben angeblich eine Übereinkunft darüber erzielt, dass Klose ab der kommenden Saison als Co-Trainer für den FC Bayern arbeitet .

Nach Informationen der Sport Bild stehe nun noch die Zustimmung der Klubführung um Sportdirektor Hasan Salihamidzic dazu aus, dass der ehemalige Nationalstürmer befördert wird.