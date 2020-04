FC Bayern München, News und Gerüchte: Vertragsgespräche mit David Alaba wohl auf Eis, FCB-Stars in Sorge wegen Manuel Neuer?

Während die Gespräche mit David Alaba über eine Vertragsverlängerung vorerst ruhen, sollen sich die Spieler wegen Manuel Neuer sorgen. Alle FCB-News.

Unter strengen Vorsichtsmaßnahmen wird beim seit einigen Tagen wieder an der Säbener Straße trainiert. Während die Vereine auf eine Entscheidung warten, ob und wann es in der weitergehen kann, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die neue Saison.

Demnach sollen die Gespräche mit David Alaba über eine Vertragsverlängerung derzeit auf Eis liegen und einige Bayern-Spieler angesichts des Nübel-Transfers in Sorge wegen Manuel Neuer sein. Zudem ordnet Goal die Gerüchte um Leverkusens Charles Aranguiz ein, der zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Außerdem: Ex-Bayern-Spieler Medhi Benatia hat über seine Zeit beim deutschen Rekordmeister gesprochen. Er zeigte sich von Guardiolas Umgang mit den Spielern enttäuscht. Andi Görlitz hat zudem durchblicken lassen, warum Luca Toni damals Ärger mit Louis van Gaal hatte.

Ex-Bayern-Spieler: Darum hatte Luca Toni Ärger mit Louis van Gaal

Louis van Gaal gewann zwar mit den Bayern das Double und führte den deutschen Rekordmeister 2010 nach neun Jahren wieder ins Champions-League-Finale. Trotzdem habe der Niederländer so seine Probleme im Umgang mit den Profis gehabt, verriet Ex-Bayern-Spieler Andi Görlitz im Podcast Ball you need is love - aus Liebe zum Fußball von Arnd Zeigler.

"Der hat natürlich mit vielen persönlich Probleme gehabt, vor allem mit den Stars. Aber es ist schon unglaublich krass gut, wie da fachlich der Unterschied zu vielen anderen Trainer war, die ich hatte", sagte Görlitz.

Vor allem mit Luca Toni, welchen van Gaal schnell aussortierte, gab es Ärger: "Er wollte alle gleich behandeln, was ja auch kein schlechter Gedanke ist. Aber es gibt einfach diese Stars, die wollen anders behandelt werden. Luca Toni ist ein Beispiel, den er damals unglaublich rund gemacht hat und angeschrien hat. Luca Toni war das natürlich egal."

Doch nicht nur der Italiener wollte sich das nicht gefallen lassen. Laut Görlitz hätten auch Franck Ribery und Arjen Robben mit van Gaal nicht immer auf einer Wellenlänge gelegen.

FC Bayern: Vertragsgespräche mit David Alaba wohl auf Eis

Die Zukunft von David Alaba bleibt weiter offen. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft 2021 aus, im Moment liegen nach Infos von Sport1 die Gespräche auf Eis.

Einerseits kann Alabas Berater Pini Zahavi wegen der Corona-Pandemie nicht nach München reisen, andererseits erwartet das Alaba-Camp offenbar ein verbessertes Angebot.

Ein ablösefreier Wechsel 2021 soll für Alaba nicht in Frage kommen, er will laut Sport1 -Infos entweder langfristig verlängern oder im Sommer wechseln.

Bayern-Stars offenbar in Sorge wegen Manuel Neuer

Der Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern im Sommer zieht weiterhin einen wohl unschönen Rattenschwanz hinter sich her. Laut Bild sollen einige Profis über diese Entscheidung weiterhin unglücklich sein, da diese Kapitän Manuel Neuer vor den Kopf gestoßen habe.

Die Verhandlungen um einen neuen Vertrag stocken , viele Bayern-Spieler sehen das angeblich kritisch, da sie Neuer als wichtigen Eckpfeiler für einen erhofften Triumph in der sehen.

Doch der Nübel-Wechsel betrifft auch den jetzigen Ersatz-Keeper Sven Ulreich. Auch hier sollen die Bayern-Stars den Umgang kritisieren, der frühere Stuttgarter genießt nämlich in Bayern-Reihen wohl hohes Ansehen.

Charles Aranguiz zum FC Bayern? Das steckt hinter dem Transfergerücht

Charles Aranguiz von soll Medienberichten aus dessen Heimatland das Interesse des FC Bayern München geweckt haben. Dem Sportportal alairelibre.cl zufolge habe der deutsche Rekordmeister Aranguiz, dessen Vertrag bei der Werkself im Sommer ausläuft, als günstige Alternative für das defensive Mittelfeld ausgemacht.

Der Radiosender futuro.fm ging sogar noch einen Schritt weiter und meldete, der 31-Jährige stehe nach Gesprächen mit den Bayern kurz vor der Unterschrift eines Zweijahresvertrags. Goal ordnet die Gerüchte um Aranguiz ein.

Ex-Bayern-Verteidiger Medhi Benatia exklusiv: "Ich mochte Guardiolas Umgang mit den Spielern nicht"

Seit 2019 spielt Medhi Benatia für Al Duhail in der katarischen Stars League. Anlässlich seines 33. Geburtstags lässt der frühere Bayern-Verteidiger seine Karriere im Gespräch mit Goal und SPOX Revue passieren.