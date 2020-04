FC Bayern München, News und Gerüchte: Benjamin Pavard will die Champions League gewinnen, neues Angebot für David Alaba

Benjamin Pavard hat hohe Ziele und David Alaba soll ein neues Vertragsangebot vorliegen. Alle News zum FC Bayern München.

Obwohl der Spielbetrieb wegen der Coronakrise weiterhin ausgesetzt ist, knallte es beim FC Bayern am Wochenende gewaltig. Kapitän Manuel Neuer zeigte sich im Gespräch mit der Bild am Sonntag angefressen, dass Details aus seinen Vertragsgesprächen mit dem Rekordmeister an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Lothar Matthäus, langjähriger Spieler beim FCB, kann die Komplikationen zwischen Neuer und dem Klub nicht verstehen. Ihm zufolge sollten derlei Meinungsverschiedenheiten innerhalb von "zehn Minuten" aus der Welt geräumt sein.

Außerdem: Sven Ulreich möchte sich nicht kampflos als Nummer drei hinter Neuer und Neuzugang Alexander Nübel einreihen. Ulreichs Berater richtete eine entsprechende Kampfansage an Nübel, der im Sommer vom an die Isar wechselt.

Benjamin Pavard will den Henkelpott wieder nach München holen und David Alaba liegt wohl ein neues Vertragsangebot vor.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Montag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Benjamin Pavard will mit dem FC Bayern die gewinnen

Neuzugang Benjamin Pavard hat mit dem FC Bayern große Ziele. Der Weltmeister von 2018 kam im vergangenen Sommer nach München und peilt mit den Roten den Triumph in der Königsklasse an. Bei Sport1 sagte er: "Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres als die Weltmeisterschaft. Aber ich bin zu Bayern gekommen, um die Champions League zu gewinnen. Ich hoffe, dass uns das schon in diesem Jahr gelingt, denn möglich ist es."

Dabei ist es dem vielseitigen Defensivspieler egal, auf welcher Position er zum Einsatz kommt: "Wenn ich auf dem Platz stehe, bin ich glücklich - egal, ob als Rechts- oder als Innenverteidiger. Aber davon abgesehen spiele ich lieber in der Innenverteidigung. Ich sehe mich insgesamt aber als defensiv denkenden Spieler, der flexibel einsetzbar ist. Ich glaube, dass das für einen Trainer sehr wichtig und hilfreich ist, dass ich in der Abwehr auf allen vier Positionen spielen kann."

legt David Alaba angeblich Vertragsangebot bis 2025 vor

Der FC Bayern München möchte den Vertrag von David Alaba unbedingt verlängern und hat der Bild zufolge dem Österreicher daher ein Vertragsangebot bis 2025 vorgelegt.

Die Bezüge Alabas würden dabei noch einmal aufgestockt werden. Angeblich verdient Alaba bereits jetzt um die 15 Millionen Euro im Jahr.

Zuvor lagen die Vorstellungen zwischen den Vertretern Alabas (Vater George und der neue Berater Pinhas Zahavi) und dem Klub offenbar weit auseinander. Auch aufgrund der Coronakrise ist vorerst keine neue Gesprächsrunde vereinbart worden.

FC Bayern: Lothar Matthäus versteht Neuer-Verdruss nicht

Der ehemalige Bayern-Profi Lothar Matthäus kann den Ärger zwischen dem FCB und Kapitän Manuel Neuer nicht nachvollziehen. "Man hat Vertrauen aufgebaut in diesen neun oder zehn Jahren, wo Manuel Neuer jetzt beim FC Bayern ist. Das ist eine Sache von zehn Minuten, die man aus der Welt räumen kann, ich verstehe das nicht", sagte der Rekordnationalspieler bei Sky Sport News HD .

Zu seiner Zeit habe er andere Erfahrungen gemacht, erklärte Matthäus: "Wir hatten eigentlich gar keine Vertragsverhandlungen und schon war wieder ein Zwei-Jahres-Vertrag, im Grunde mit Handshake, wieder unterschrieben."

Neuer und sein Berater Thomas Kroth hatten in der Bild am Sonntag moniert, dass Einzelheiten aus den Vertragsverhandlungen an die Öffentlichkeit gelangt waren.

FC Bayern: Ulreich-Berater mit Kampfansage an Alexander Nübel

Jürgen Schwab, Berater von Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich, hat eine Kampfansage an Neuzugang Alexander Nübel geschickt . Schalke-Torhüter Nübel wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Bayern und will Manuel Neuer im Kampf um den Platz im Tor herausfordern.

Nun hat jedoch Schwab deutlich gemacht, dass sein Klient weiter Anspruch auf die Position des Neuer-Backups erhebt: "Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft, in der sportlich entschieden wird. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt", sagte er dem kicker .

VIDEO: Mats Hummels gegen Thomas Müller - die Cyber-Challenge

In der Coronapause laufen BVB-Star Mats Hummels und Bayern-Star Thomas Müller nicht auf dem Rasen auf - aber dafür treten sie online gegeneinander an.