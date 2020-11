FC Bayern: Entwarnung bei Hernandez, Tolisso, Martinez und Boateng

Bayern München muss offenbar nicht länger auf die gegen Stuttgart angeschlagenen Hernandez, Tolisso, Martinez und Boateng verzichten.

Der Sieg beim war dem teuer zu stehen gekommen, musste man am Samstagabend vermuten: Lucas Hernandez (Rücken/Brust/Nacken), Jerome Boateng (Rücken) und Corentin Tolisso (Muskelverletzung) mussten vorzeitig ausgewechselt werden, in der Schlussphase zeigte auch noch Javi Martinez Probleme an den Adduktoren an.

Dabei steht schon am Dienstag das Champions-League-Auswärtsspiel bei an, am Samstag kommt es in der Liga zudem zum Duell mit . Glück im Unglück: Keiner der Protagonisten hat sich offenbar schwerer verletzt und muss länger pausieren. Das vermeldet die Bild.

Flick tröstet Tolisso bei Auswechslung

Bei keinem Spieler aus dem Quartett sei ausgeschlossen, dass er sogar im Flieger nach Madrid sitzt. Insbesondere bei Tolisso war die Sorge groß, der Franzose machte nach seiner Auswechslung einen sehr geknickten Eindruck und musste von Bayern-Trainer Hansi Flick getröstet werden. Dieser befürchtete im Anschluss eine muskuläre Verletzung.

Nicht ausgeschlossen, dass Flick gegen Atletico dennoch so viele Spieler schont wie möglich und angesichts des bereits sicheren Gruppensiegs keiner aus dem Quartett zum Einsatz kommt. Allerdings ist ein Sieg in der Gruppenphase 2,7 Millionen Euro an Prämien wert. Diesen Betrag werden auch die Bayern angesichts der Corona-Pandemie nicht einfach abschenken.