FC Bayern München - David Alaba: Die Tendenz lautet Real Madrid

Dass Alaba den FC Bayern verlassen wird, steht bereits seit geraumer Zeit fest. Aller Voraussicht nach zieht es den Österreicher Richtung Madrid.

Bayern Münchens Defensiv-Allrounder David Alaba steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Den am Dienstagabend nach dem 2:0 des deutschen Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen von Sky vermeldeten Vollzug können Goal und SPOX bislang jedoch nicht bestätigen.

Aus Alabas Umfeld ist nur zu vernehmen: Seine Tendenz geht klar zu den Königlichen. Ein Wechsel in ein anderes Land außer Spanien ist für den Linksfuß mittlerweile ausgeschlossen.

Und da der FC Barcelona derzeit weder die wirtschaftlichen Mittel noch die sportliche Notwendigkeit für einen Alaba-Transfer hat, ist im Moment davon auszugehen, dass die Wahl des 28-Jährigen auf Real fallen wird.

Auf Nachfrage wollte der spanische Topklub keinen Kommentar zu den Spekulationen um Alaba abgeben. Auch Bayern-Trainer Hansi Flick ließ sich auf der Pressekonferenz nach dem Leverkusen-Spiel, bei dem Alaba überzeugte , keine Bestätigung entlocken. "David hat mir nichts gesagt", beteuerte der 56-Jährige. "Ich gebe nichts auf Gerüchte. Ich warte ab, bis er mir das selbst gesagt hat."

FC Bayern: Wird Alaba bei Real zum Ramos-Nachfolger?

Der Österreicher hatte bereits vor Monaten angekündigt, die Bayern zum Saisonende nach 13 Jahren verlassen zu wollen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Alaba war 2008 von Austria Wien nach München gekommen, ehe er sich über die Zwischenstation TSG Hoffenheim an das Profiteam heranpirschte. Seither bestritt er 427 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen er es auf 33 Tore und 53 Vorlagen brachte. Er war fester Bestandteil der Mannschaften, die 2013 und 2020 das Triple gewannen.

Bei Real könnte der gebürtige Wiener in die Fußstapfen von Sergio Ramos treten. Der 35 Jahre alte Kapitän und Abwehrchef der Madrilenen hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert. "Wir wissen nicht, was mit Sergio passiert. Das werden wir nach der Saison klären", sagte Reals Präsident Florentino Perez in der Nacht zu Dienstag bei der TV-Show El Chiringuito .