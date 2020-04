FC Bayern München, News und Gerüchte: Sane-Berater macht FCB-Fans Hoffnung, kommt Hoffenheim-Juwel Sieb?

Leroy Sanes Berater spricht über einen möglichen Bayern-Wechsel, zudem soll wohl ein Hoffenheim-Talent nach München kommen. Alle FCB-News.

Beim wird seit einiger Zeit unter strengen Distanzierungsauflagen wieder an der Säbener Straße trainiert. David Alaba verstieß beim Torjubel gegen die gebotene Abstandsregel.

Derweil kehrt um die Personalien Leroy Sane und Kai Havertz keine Ruhe ein. Sanes Berater deutete nun an, dass sich der Nationalspieler einen Wechsel nach München als "nächsten Karriereschritt" vorstellen könne, Havertz amüsierte sich über die beinahe täglichen Spekulationen um seine Zukunft.

Außerdem: Der deutsche Rekordmeister hat sich offenbar die Dienste von Hoffenheim-Juwel Armindo Sieb gesichert.

FC Bayern: David Alaba vergisst Abstandsregel im Training

David Alaba hat sich im Training des FC Bayern kurzzeitig nicht an die gebotene Abstandsregel von 1,5 Metern gehalten. Der Österreicher sprang nach einem Tor FCB-Zeugwart Sebastian Pflügler auf den Rücken.

Das dokumentierte die Bild-Zeitung, inklusive Bilder des "verbotenen" Torjubels.

Berater von Leroy Sane: Bayern-Wechsel "als nächster Karriereschritt" möglich

Leroy Sane von hat Anfang des Jahres seinen Berater gewechselt und steht nun bei LIAN Sports unter Vertrag; der Geschäftsführer der Agentur, Damir Smoljan, hat nun erstmals über die Ambitionen von Sane und das Interesse des FC Bayern gesprochen.

"Der FC Bayern ist der einzige Klub in , den sich Leroy als nächsten Karriereschritt vorstellen kann", sagte Sane-Berater Smoljan der Sport Bild. "Dort sieht er die Voraussetzungen, um sein großes Ziel, die zu gewinnen, erreichen zu können."

FC Bayern: Hoffenheim-Juwel Armindo Sieb vor Wechsel nach München

Der FC Bayern München schnappt sich angeblich mit Armindo Sieb von der TSG 1899 Hoffenheim einen deutschen U17-Nationalspieler. Nach Informationen von Sport1 wechselt Sieb im Sommer ablösefrei an die Isar, sein Vertrag im Kraichgau läuft am Ende der aktuellen Saison aus.

Sieb soll langfristig der Sprung zu den Profis zugetraut werden, für die kommende Spielzeit soll der Offensiv-Allrounder bereits bei der U23 in der eingesetzt werden. Der Teenager fühlt sich vor allem auf den Flügeln wohl, kann aber auch als Zehner eingesetzt werden.

Kai Havertz über Wechselgerüchte: "Wundere mich, was andere scheinbar wissen"

Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen wird immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, doch der Youngster hat sich in letzter Zeit auch über die Berichterstattung rund um seine Person gewundert. Konkret zu den Gerüchten will sich Havertz nicht äußern, er kündigte aber nun an, dass er bereit sei, einen großen Schritt zu machen.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Havertz einen Wechsel ins Ausland ausschließen würde. Dies wunderte den Jung-Nationalspieler, wie er in der Sport Bild zugab: "Ich wundere mich oft, was andere scheinbar alles über mich wissen." Havertz erklärte weiter, dass es nicht stimmen würde, dass er sich einen Wechsel ins Ausland nicht vorstellen könne. "Ich bin bereit, einen großen Schritt zu machen, und ich mag Herausforderungen. Dazu zählt für mich auch das Ausland."

FC Bayern: Wirbel um Gehalt von Lucas Hernandez - Berater reagiert

Lucas Hernandez soll einem Medienbericht zufolge 24 Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern kassieren - und damit unter anderem Kapitän Manuel Neuer veranlassen, in Vertragsverhandlungen mit dem Rekordmeister eine ähnlich hohe Summe aufzurufen. Manuel Garcia Quilon, der Berater des französischen Weltmeisters, hat auf Nachfrage von Goal und SPOX am Dienstag mit deutlichen Worten reagiert.

"Was da geschrieben wird, ist vollkommen falsch. Lucas verdient beim FC Bayern keine 24 Millionen Euro pro Jahr, weder brutto noch netto", erklärte Garcia Quilon.