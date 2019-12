FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick wird auf Sane angesprochen, kommt Henrichs im Winter?

Der FC Bayern München gewinnt in Freiburg, im Winter könnten Leroy Sane und Benjamin Henrichs Thema werden. Alle News zum FCB.

Der hat am vorletzten Spieltag vor der Winterpause einen glücklichen Sieg beim eingefahren.

Erlebe die Bundesliga live bei DAZN - Sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Erst in der Nachspielzeit fiel der Treffer zum 2:1. Der Torschütze? Das 18-jährige Talent Joshua Zirkzee.

Personell könnte sich im Januar etwas tun. Leroy Sane bevorzugt offenbar einen Winter-Wechsel nach München und auch Benjamin Henrichs ist offenbar ein Thema beim Rekordmeister.

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern: Monacos Benjamin Henrichs angeblich ein Thema in Winter

Der FC Bayern München denkt angeblich über die Verpflichtung eines Außenverteidigers im Winter nach. Wie der kicker berichtet, wird an der Säbener Straße erneut über den Namen Benjamin Henrichs diskutiert, der seinen Verein zum Jahreswechsel verlassen wolle, um die Chancen auf eine Nominierung für den EM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw zu erhöhen. Löw hatte Henrichs zuletzt beim Confederations Cup 2017 berücksichtigt, sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab er im November 2016.

FC Bayern: Kommt Leroy Sane schon im Winter? Hansi Flick äußert sich

Bayern-Juwel Joshua Zirkzee: Brazzos Prophezeiung und der Tritt auf die Bremse

Joshua Zirkzee schießt die Bayern bei seinem -Debüt zum Sieg. Im Anschluss gibt es viele Ratschläge und einen Tritt auf die Euphorie-Bremse.

FC Bayern, Noten: Müller und Kimmich enttäuschen in Freiburg

Der Youngster muss es richten: Joshua Zirkzee gelingt das, was Thomas Müller und Co. in Freiburg vorher nicht schaffen. Die Stars des FCB in der Einzelkritik.

Spielbericht: FC Bayern mit glücklichem Sieg in Freiburg

Zwei Tore in der Nachspielzeit bringen Bayern München in Freiburg die drei Punkte. Mit Joshua Zirkzee wird ein Youngster zum Matchwinner. ZUM SPIELBERICHT

FC Bayern: Jerome Boateng angeblich vor Abschied im Winter

Innenverteidiger Jerome Boateng will den FC Bayern München offenbar im Winter verlassen - und der deutsche Rekordmeister würde dem 31-Jährigen wohl auch keine Steine in den Weg legen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung .

Demnach ist Boateng unzufrieden mit seiner Rolle beim FCB. Zwar spielte der Weltmeister von 2014 zuletzt regelmäßig - allerdings nur, weil mit Niklas Süle und Lucas Hernandez zwei Konkurrenten verletzt fehlen.

Laut SZ haben sich Boatengs Berater Fali Ramadani und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon vor einigen Wochen getroffen, um über die Zukunft des Abwehrmannes zu sprechen.

Leroy Sane hat sich offenbar für Wechsel zum FC Bayern entschieden

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sane soll sich endgültig für einen Wechsel von Manchester City zum FC Bayern München entschieden haben. Das berichtet die Sport Bild. Demnach würde der 23-Jährige am liebsten sogar schon im Winter zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Sane, der bei den Citizens um Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, fällt derzeit mit einem Kreuzband-Anriss aus, den er sich im August zugezogen hatte. In dieser Woche soll er aber wieder ins Training mit Ball einsteigen. Ein Comeback soll frühestens Ende Februar erfolgen.