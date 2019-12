FC Bayern München, News und Gerüchte: Boateng angeblich vor Abschied, Sane hat sich wohl entschieden

Jerome Boateng soll vor seinem Abschied vom FC Bayern München stehen, Leroy Sane will dagegen wohl nach München kommen. Alle News zum FCB.

Der hat vor Weihnachten noch ein klares Ziel: Aus den zwei verbleibenden Bundesligaspielen auf jeden Fall sechs Punkte holen und im Meisterschaftsrennen weiter auf Tuchfühlung bleiben.

Die ersten drei Zähler davon sollen am Mittwochabend in Freiburg her, wenngleich der FCB im Breisgau auf die angeschlagenen Leon Goretzka und Corentin Tolisso verzichten muss.

Derweil könnte Jerome Boateng die Bayern offenbar schon im Winter verlassen, während sich Leroy Sane angeblich für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden hat.

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern: Jerome Boateng angeblich vor Abschied im Winter

Innenverteidiger Jerome Boateng will den FC Bayern München offenbar im Winter verlassen - und der deutsche Rekordmeister würde dem 31-Jährigen wohl auch keine Steine in den Weg legen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung .

Demnach ist Boateng unzufrieden mit seiner Rolle beim FCB. Zwar spielte der Weltmeister von 2014 zuletzt regelmäßig - allerdings nur, weil mit Niklas Süle und Lucas Hernandez zwei Konkurrenten verletzt fehlen.

Laut SZ haben sich Boatengs Berater Fali Ramadani und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon vor einigen Wochen getroffen, um über die Zukunft des Abwehrmannes zu sprechen.

Löw über möglichen Sane-Wechsel zu Bayern: "Attraktion für die Bundesliga"

Für die Attraktivität der Bundesliga würde sich Bundestrainer Joachim Löw einen Wechsel von Nationalspieler Leroy Sane zu Rekordmeister Bayern München wünschen. "Er hat viele Besonderheiten, eine ganz eigene Spielweise. Er wäre eine Attraktion für die Bundesliga!", sagte Löw (59) im Interview mit der Sport Bild: "Die Bundesliga muss schauen: Im internationalen Ranking ist sie in den letzten Jahren schon etwas zurückgefallen. Sane würde die Attraktivität der Bundesliga hochhalten."

Laut Sport Bild will der Profi von weiterhin nach München wechseln, angeblich schon in diesem Winter. Wegen der schweren Knieverletzung und der von Manchester bislang aufgerufenen Ablöseforderung (150 Millionen Euro) sollen die Bayern jedoch einen Transfer im Sommer präferieren. Sane, der Ende Februar auf den Fußballplatz zurückkehren dürfte, hat bei City noch einen Vertrag bis 2021.

Leroy Sane hat sich offenbar für Wechsel zum FC Bayern entschieden

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sane soll sich endgültig für einen Wechsel von Manchester City zum FC Bayern München entschieden haben. Das berichtet die Sport Bild. Demnach würde der 23-Jährige am liebsten sogar schon im Winter zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Sane, der bei den Citizens um Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, fällt derzeit mit einem Kreuzband-Anriss aus, den er sich im August zugezogen hatte. In dieser Woche soll er aber wieder ins Training mit Ball einsteigen. Ein Comeback soll frühestens Ende Februar erfolgen.

Freiburg-Trainer Christian Streich: "Bayern ist wieder Bayern-like"

Vor SC Freiburg vs. FC Bayern: Christian Streich schwärmt von Hansi Flick

FC Bayern in Freiburg: Neben Goretzka fehlt auch Tolisso

Neben Leon Goretzka muss der FC Bayern München am Mittwoch in Freiburg auf einen weiteren Mittelfeldspieler verzichten: Auch Corentin Tolisso plagen muskuläre Probleme, der Franzose reiste daher nicht mit in den Breisgau.

Niklas Süle, Kingsley Coman, Michael Cuisance und Lucas Hernandez fehlen dem Rekordmeister ohnehin.

FC Bayern angeblich mit Angebot für Tete von

Der FC Bayern München bemüht sich angeblich um die Dienste des brasilianischen Flügelspielers Tete von Schachtjor Donezk. Nach Angaben von Sky soll der deutsche Rekordmeister bereits ein Angebot abgegeben haben.

Wie der TV-Sender berichtet, wurde dem Umfeld des Spielers vonseiten des ukrainischen Klubs bestätigt, dass ein Angebot des FC Bayern vorliege. Eine Einigung soll es bislang aber ebenso wenig geben wie einen direkten Kontakt zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Spieler.

Tete kommt aus der Jugend von Gremio und wechselte erst im Februar dieses Jahres für rund 15 Millionen Euro zu Donezk. Dort steht er nach 18 Pflichtspielen bei sieben Torbeteiligungen (vier Tore, drei Vorlagen).

Der Vertrag des 19 Jahre alten Rechtsaußen bei den Ukrainern läuft noch bis 2023.