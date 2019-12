FC Bayern München, News und Gerüchte: Bayern gibt offenbar Angebot für Tete von Schachtjor Donezk ab, angebliches Interesse an Lucas Ocampos

Der FCB hat offenbar zwei potentielle Neuzugänge aus Spanien und der Ukraine ins Visier genommen.

Im kommenden Bundesligaduell gegen das Überraschungsteam des , will der FC Bayern den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Nicht mit dabei sind Kingsley Coman und Leon Goretzka, die verletzt ausfallen.

Auf der Suche nach Verstärkung im Winter ist der deutsche Rekordmeister offenbar auf einen Youngster aus der und einen Sevilla-Profi aufmerksam geworden.

Die News zum der vergangenen Tage:

FC Bayern angeblich mit Angebot für Tete von

Der FC Bayern München bemüht sich angeblich um die Dienste des brasilianischen Flügelspielers Tete von Schachtjor Donezk. Nach Angaben von Sky soll der deutsche Rekordmeister bereits ein Angebot abgegeben haben.

Wie der TV-Sender berichtet, wurde dem Umfeld des Spielers vonseiten des ukrainischen Klubs bestätigt, dass ein Angebot des FC Bayern vorliege. Eine Einigung soll es bislang aber ebenso wenig geben wie einen direkten Kontakt zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Spieler.

Tete kommt aus der Jugend von Gremio und wechselte erst im Februar dieses Jahres für rund 15 Millionen Euro zu Donezk. Dort steht er nach 18 Pflichtspielen bei sieben Torbeteiligungen (vier Tore, drei Vorlagen).

Der Vertrag des 19 Jahre alten Rechtsaußen bei den Ukrainern läuft noch bis 2023.

FC Bayern: Ist Lucas Ocampos vom ein Thema?

Der FC Bayern soll auf der Suche nach Verstärkungen in der nahenden Wintertransferperiode den FC Sevilla und Lucas Ocampos kontaktiert haben. Das berichtete Sky-Italia -Journalist Gianluca Di Marzio am Montag unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach habe die wechselhafte Hinrunde bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters Ocampos in den Fokus des FCB rücken lassen.

Der Argentinier wechselte zu Beginn der laufenden Spielzeit von zu den Andalusiern. Dort steht der 25-Jährige noch bis Sommer 2024 unter Vertrag.

Bayern trifft im Champions-League-Achtelfinale auf Chelsea

Der FC Bayern bekommt im Achtelfinale der die Gelegenheit, sich für das verlorene 'Finale dahoam' zu revanchieren: Es geht Anfang des nächsten Jahres gegen den .

FCB in Freiburg ohne verletzten Leon Goretzka

Bayern München muss am Mittwoch im Bundesligaspiel beim SC Freiburg auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Goretzka falle wegen "muskulärer Probleme" aus, sagte Trainer Hansi Flick am Montag.

Auch der Einsatz von Corentin Tolisso ist weiterhin fraglich.

FC Bayern: David Alaba lässt Zukunft offen

David Alaba liebäugelt mit einem Abschied vom FC Bayern. "Ich kann mir beides vorstellen: Hier zu bleiben oder auch mal einen anderen Weg einzuschlagen", sagte der Österreicher gegenüber Sport1 angesprochen auf seine Pläne nach 2021, wenn sein Vertrag in München ausläuft.

Allerdings schränkte der 27-Jährige ein: "Im Moment haben wir hier Ziele und die will ich mit Bayern München erreichen."