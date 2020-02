FC Bayern - Joshua Kimmich: Lewandowski vs. Werner? "Bei Leipzig eine andere Hausnummer, so viele Tore zu erzielen"

Am Sonntag kommt es zum direkten Duell der beiden Liga-Knipser. Für Joshua Kimmich ist Timo Werners Leistung ganz besonders hoch einzuordnen.

Joshua Kimmich vom hat sich im Vorfeld der Begegnung mit zu den beiden treffsichersten -Stürmern Robert Lewandowski und Timo Werner geäußert - und dabei besonders lobende Worte für seinen DFB-Teamkollegen von den Roten Bullen gefunden.

"Die Quote ist bei beiden beeindruckend. Von Lewy kennt man das ja schon, obwohl es dennoch außergewöhnlich ist", erklärte der 24-Jährige im Anschluss an das 4:3 im DFB-Pokal gegen Hoffenheim in der Mixed-Zone. Er schob nach: "Für Timo freut es mich sehr. Er hat in der Hinrunde schon 18 Tore geschossen. Das soll nicht abwertend gemeint sein, aber bei Leipzig ist es schon noch einmal eine andere Hausnummer als bei Bayern München, so viele Tore zu erzielen."

Torjägerliste: Lewandowski bei 22, Werner bei 20 Toren

Am kommenden Sonntag (18:00 Uhr im LIVE-TICKER) kommt es in der Allianz Arena zum direkten Duell der Knipser. Derzeit rangiert Werner mit 20 Treffern hinter Kimmichs Bayern-Mitspieler Lewandowski auf dem zweiten Platz in der Torjägerliste.

Der Pole traf in 20 Ligaspielen bereits 22-mal und marschiert somit schnurstracks auf die fünfte Bundesliga-Torjägerkanone seiner Karriere zu.