VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Die Relegation zur 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Die zweiten Teams des VfL Wolfsburg und des FC Bayern kämpfen um einen Platz in der 3. Liga. Goal verrät, wie das Duell in TV und LIVE-STREAM läuft.

Im Kampf um den Aufstieg in die treten mit dem II und dem II in der Relegation zwei -Reserven gegeneinander an. Das Hinspiel in Wolfsburg findet am Mittwoch (22. Mai) um 19 Uhr statt.

Die "kleinen Wölfe" haben sich in der Regionalliga Nord als Meister durchgesetzt und dürfen nun um einen Platz in der kommenden Drittliga-Saison kämpfen. Im Hinspiel will das Team von Rüdiger Ziehl vorlegen, um dann an der Isar (Rückspiel am Sonntagnachmittag) den Sack zumachen zu können. Ziehl baut unter anderem auf die Torjägerqualitäten von Daniel Hanslik, der in der Regionalligarunde 19-mal einnetzte.

Die zweite Garde des deutschen Rekordmeisters hat sich dagegen in der Regionalliga Bayern souverän zum Titel geschossen und dabei 72 Treffer (zum Vergleich: Wolfsburg traf 86-mal) erzielt. Das Seitz-Team muss trotz des Meistertitels nun in die Zusatzrunde, weil die Regelung es so vorsieht. Dennoch will man keine Zweifel aufkommen lassen, wer in der nächsten Saison Drittligafußball genießen darf.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Die Relegation zur 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen. Hier erfahrt Ihr, wie es geht und unter anderem auch, wie die Aufstellungen aussehen.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Die Relegation zur 3. Liga

Duell VfL Wolfsburg II - FC Bayern München II Datum Mittwoch, 22. Mai 2019 | 19 Uhr Ort AOK-Stadion, Wolfsburg Zuschauer 5.200 Plätze

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Die Relegation zur 3. Liga heute live im TV

Die Relegation zur 3. Liga wird in diesem Jahr unter anderem zwischen den zweiten Mannschaften von Wolfsburg und dem FC Bayern ausgetragen. Das Hinspiel in der Autostadt wird am heutigen Mittwochabend (19 Uhr) live im deutschen Fernsehen gezeigt. Goal verrät Euch, wie und wo.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II live im TV beim Bayerischen Rundfunk sehen?

Das Hinspiel zwischen den Wölfen und den Münchnern wird am Mittwoch live und in voller Länge beim Bayerischen Rundfunk gezeigt. Der Sender BR Sport beginnt um kurz vor 19 Uhr mit seiner Berichterstattung. Kommentator der Begegnung in der AOK-Arena ist Lukas Schönmüller. Im TV ist die Begegnung allerdings nicht zu sehen, stattdessen kommt ein LIVE-STREAM auf brsport.de zum Einsatz.

Gleichzeitig kann man den Relegationskick am Mittwoch auch live im Pay-TV sehen.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II heute live im Pay-TV schauen - so funktioniert's!

VfL Wolfsburg II vs. Bayern München II läuft im Pay-TV in voller Länge bei MagentaSport. Dort beginnen die Vorberichte um 18.45 Uhr, ehe um 19 Uhr die Partie Fahrt aufnimmt.

Magenta TV benötigt ein Abonnement, das für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos ist und für Mobil-und Festnetzkunden nach 24 kostenlosen Monaten 4,95 Euro monatlich kostet.

Die 3. Liga ist übrigens ein Dauergast beim Sender: Jede der 306 Partien der 3. Liga wurde in dieser Saison übertragen. Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr das Abo bei Telekom abschließt. Wer sich über die Tarife informieren will, kann diesem Link folgen.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Die Relegation zur 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

Die vollen 90 Minuten zwischen Wolfsburg II und Bayern II werden also im TV übertragen, doch das ist noch nicht alles: Auch im LIVE-STREAM wird das Relegationsspiel zur 3. Liga gezeigt.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II heute live im Stream beim BR

Wie Ihr im oberen Abschnitt gelesen habt, hat sich der Bayerische Rundfunk die Rechte an den Relegationsspielen gesichert. Deswegen läuft Wolfsburg II vs. Bayern München II auch heute ab 19 Uhr live im Stream des BR.

Zu diesem gelangt Ihr über diesen Link. Die Übertragung dort ist genau die gleiche wie im obigen Abschnitt beschrieben.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM bei MagentaSport

Die Telekom bietet ihr Angebot nicht nur im TV an, sondern auch im Internet. Auf der Streamingplattform von MagentaSport kann sich jeder Fan in die LIVE-STREAMS der einzelnen Partien klicken.

Voraussetzung dafür ist jedoch (genau wie bei der TV-Übertragung) ein Abo beim Streamingdienst. Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM, der heute ab 18.45 Uhr online ist.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen von heute

Die Begegnung Wolfsburg II gegen Bayern München II wird um 19 Uhr angepfiffen. Die Aufstellungen gibt es gegen 18 Uhr an genau dieser Stelle.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Der Relegations-Modus

Bei allen Relegationsspielen gilt die Auswärtstorregel (auswärts erzielte Tore zählen bei Gleichstand im Gesamtergebnis mehr als zu Hause erzielte Treffer)

Zweimal 15 Minuten Verlängerung im Rückspiel sind möglich. Steht danach immer noch kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt.

Zwischen den verbleibenden zwei Regionalligen, der Regionalliga Nord und der Regionalliga Bayern, wird der letzte Drittliga-Platz in zwei Begegnungen ausgespielt.

VfL Wolfsburg II vs. FC Bayern München II: Der Saisonvergleich

VFL WOLFSBURG II FC BAYERN II 86 Tore 72 28 Gegentore 30 15 Spiele zu null 14 5 Spiele ohne Torerfolg 5 29 Kadergröße 31 22,1 Durchschnittsalter 20,5

