Das ist das absolute Topspiel der Bundesliga! Am heutigen Samstag, 4. Dezember, kommt es am 14. Spieltag zum ewig jungen Duell zwischen Borussia Dortmund und Rekordmeister FC Bayern München. Angepfiffen wird das Spitzenspiel um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Bei den Duellen zwischen dem BVB und Bayern München spricht man nicht umsonst vom deutschen Clasico. Auch heute steckt in der Begegnung wieder viel Brisanz, das verdeutlicht schon ein Blick auf die Tabelle. Diese führt der FC Bayern mit nur einem Punkt Vorsprung auf den BVB an. Sollte Dortmund heute gewinnen, wären die Westfalen der neue Tabellenführer. Andererseits könnte das Team von Trainer Julian Nagelsmann den Vorsprung auf den BVB mit einem Dreier auf vier Punkte ausbauen.

Der BVB zeigte sich am vergangenen Spieltag gut erholt vom frühen Aus in der Champions League. Beim 3:1-Erfolg in Wolfsburg feierte zudem Erling Haaland sein Comeback. Dieses krönte der eingewechselte Torjäger gleich mit einem Treffer.

Der FC Bayern mühte sich am 13. Spieltag dagegen ersatzgeschwächt zu einem 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Welches Team ist heute besser in Form?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zum Spiel

Begegnung Borussia Dortmund vs. FC Bayern München (auf Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Datum Samstag, 4. Dezember Anpfiff 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Free-TV, Pay-TV, LIVE-STREAM - die Spiele der Bundesliga werden in der Saison 2021/22 auf unterschiedliche Arten live übertragen.

Fangen wir mit den Live-Übertragungen im Free-TV an. Die Übertragungsrechte dafür sicherte sich SAT.1. Der Privatsender zeigte bereits das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München live im frei empfangbaren Fernsehen, zwei weitere Spiele stehen uns im Free-TV in dieser Saison noch bevor - das nächste am 17. Dezember zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg.

Ihr seht, im Free-TV wird nur ein sehr geringer Teil der Spiele live übertragen. Da sieht es im Pay-TV und im LIVE-STREAM schon wesentlich besser aus. Dort zeigen der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky alle Saisonspiele - kostenpflichtig.

DAZN sicherte sich die Übertragungsrechte für alle Freitags- und Sonntagsspiele, Sky für alle Samstagsspiele und alle Spiele in englischen Wochen mitsamt der dazugehörigen Konferenzen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM

Jetzt sollte klar sein, wo alle Fans in Deutschland heute das Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern exklusiv live sehen können: Bei Sky, da es sich um ein Samstagsspiel handelt.

Wie die Übertragung des Bezahlsenders im TV und im LIVE-STREAM detailliert aussieht, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV: Die Übertragung von Sky

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die Übertragung mit Hintergrundinformationen aus dem Stadion bereits um 17.30 Uhr. Für Freunde des gestochen scharfen Bildes empfiehlt es sich, den Kanal Sky Sport Bundesliga UHD zu wählen. Auf beiden Kanälen hört Ihr während des Spiels die Stimme von Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Um das Spiel live auf Sky verfolgen zu können, muss man den Sender natürlich abonniert haben. Eine Übersicht über die aktuellen Abo-Angebote gibt es auf der Sky-Homepage.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung mit Sky Go und Sky Ticket

Sky hält auch die Übertragungsrechte an der Ausstrahlung der Livebilder von BVB vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM.

Kunden des Pay-TV-Senders können den LIVE-STREAM via Sky Go abrufen. Der Streamingservice des Senders ist beim Abschluss eines jeden Abos bereits im Preis mit inbegriffen.

Über die Sky-Go-App könnt Ihr Euch das Spiel auch von unterwegs auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen. App herunterladen, sich mit den Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr Sky Go nutzen - das gilt auch für die meisten Smart-TVs.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag eingehen, um das Spiel Borussia Dortmund vs. FC Bayern München noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket .

Mit dem Supersport Tagesticket für 14,99 Euro oder dem Supersport Jahresticket für 24,99 pro Monat wird Euch der Zugang zur heutigen Partie ermöglicht. Auch hier gilt: Über die App gibt's den Bundesliga-Kracher auf dem Endgerät Eurer Wahl zu sehen.