FC Bayern, News - Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Lautaro Martinez und verrät Dybala-Interesse

Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München, hat im Gespräch mit Tuttosport von Inter-Stürmer Lautaro Martinez (24) geschwärmt. Auf die Frage, welchen Spieler der 66-Jährige verpflichten würde, wenn er noch aktiv wäre, entgegnete Rummenigge: "Lautaro Martinez. Er ist sehr stark."

Gleichzeitig betonte Rummenigge, dass sein Herz aufgrund seiner Nerazzurri-Vergangenheit [spielte zwischen 1984 und 1987 bei Inter, Anm. d. Red.] weiterhin an Inter hänge. Dadurch habe er "immer versucht, keine Spieler von dort zu verpflichten."

Rummenigge verriet außerdem, dass die Bayern einst an Juventus-Star Paulo Dybala dran waren, damals noch in Diensten US Palermos. "Bevor Dybala zu Juventus gewechselt ist, haben wir ihn sehr hoch bewertet. Er ist ein ausgezeichnetes Talent, aber er hat seine Höhen und Tiefen", sagte Rummenigge, der bereits vor einigen Jahren vom 28-Jährigen geschwärmt hatte.



FCB, News - Barca-Coach Xavi nach Champions-League-Aus bedient: "Bayern ist besser als Barca"

Barca-Coach Xavi hat nach der 0:3-Niederlage beim FC Bayern München und dem damit verbundenen Champions-League-Aus der Katalanen deutliche Worte gefunden.

"Bayern ist besser als Barcelona. Das ist die Realität", sagte der 41-Jährige nach dem Spiel: "Wir sind in der Europa League und starten bei Null." Der Verein werde nun "hart daran arbeiten, Barcelona zurückzugewinnen und es an die Spitze der Champions League zu bringen." Schließlich sei die Europa League "nicht unser Platz."

Durch den Sieg Benficas über Dynamo Kiew im Parallelspiel rutschte Barca auf Rang drei der Tabelle. "Ich bin Culer [Bezeichnung für Barca-Fan, Anm. d. Red.] mit Herz, daher nervt es mich sehr, dieser Realität ins Auge zu sehen", ergänzte Xavi.

FC Bayern, News: Marco Neppe neuer Technischer Direktor

Bayern München hat seinem bisherigen Chefscout Marco Neppe mehr Verantwortung übertragen und ihn zum Technischen Direktor befördert. Außerdem ernannte der deutsche Rekordmeister Michael Gerlinger, bisher Direktor Recht, Personal und institutionelle Beziehungen, zum "Vice President Sports Business and Competitions" seiner AG.

"Marco Neppe und Michael Gerlinger leisten seit vielen Jahren wertvolle Arbeit für den FC Bayern. In ihren neu geschaffenen Positionen werden beide ihre Kompetenzen in Zukunft noch besser einbringen können", sagte Vorstandschef Oliver Kahn über die Veränderungen.

Neppe ist seit Juli 2014 beim FC Bayern tätig. Der 35-Jährige bleibt Scouting-Chef und werde Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei allen strategischen Fragen im Vorstandsbereich Sport noch umfangreicher als bisher unterstützen, wie es in der Mitteilung des Vereins hieß.

ℹ️ Marco Neppe wird Technischer Direktor, Dr. Michael Gerlinger Vice President Sports Business and Competitions.



"Von nun an wird er stärker ans Profiteam angebunden und im Vorstandsbereich Sport zusätzliche operative und strategische Aufgaben übernehmen", erklärte Salihamidzic und lobte dessen Arbeit in der Scoutingabteilung, die er "mit Kompetenz und Weitblick entwickelt" habe.

Neppe habe sich seine Beförderung "durch seine geleistete Arbeit, seine Kompetenz und seine Entwicklung verdient", sagte Kahn.

Gerlinger (48) arbeitet seit 2005 für den Klub. Seine "Erfahrung, das Wissen und das Netzwerk sind für den FC Bayern sowohl im Bereich der Verbandsarbeit auf internationaler Ebene, als auch in ökonomisch-sportlichen Themen von großer Bedeutung", meinte Kahn. Gerlinger gilt als zentrale Schnittstelle der Bayern zu Verbänden wie ECA, FIFA und UEFA.

FC Bayern, News: Joshua Kimmich darf Quarantäne verlassen

Joshua Kimmich (26) vom FC Bayern München darf seine Quarantäne nach seiner Corona-Infektion am Donnerstag beenden.

"Er ist freigetestet. Heute Nacht endet seine Quarantäne", bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona am Mittwoch auf DAZN. Damit könnte Kimmich theoretisch beim Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag in den Kader zurückkehren.

"Jetzt werden wir die Untersuchungen machen, dann werden wir sehen. Jo will alles geben, um schnell zurückzukommen. Aber wir müssen vernünftig sein", sagte Salihamidzic. "Unsere Trainer und Ärzte werden sich zusammensetzen."

Der ungeimpfte Kimmich musste bereits Anfang November als Kontaktperson schon einmal in Quarantäne. Später infizierte er sich selbst, weshalb er sich seit dem 24. November in Isolation befindet. Insgesamt verpasste er so inklusive des Duells mit Barcelona bislang sechs Pflichtspiele des FC Bayern.

