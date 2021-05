FC Bayern: Bouna Sarr hofft offenbar auf Neuanfang unter Julian Nagelsmann

Bouna Sarr enttäuschte in München die Erwartungen. Unter dem kommenden Trainer Julian Nagelsmann hofft er nun auf einen Neuanfang.

Der beim FC Bayern in der Kritik stehende Rechtsverteidiger Bouna Sarr will offenbar in München bleiben und um einen Platz im Team kämpfen.

Wie die tz berichtet, hoffe Sarr auf einen Neuanfang unter Trainer Julian Nagelsmann, nachdem er unter Hansi Flick kaum zum Zug kam und in dieser Spielzeit nur 16 Pflichtspiele absolvierte (782 Einsatzminuten).

Darf Bouna Sarr bei Bayern bleiben?

Dem Bericht zufolge sei auch an den kursierenden Gerüchten über eine mögliche Rückkehr nach Frankreich zu Olympique Marseille nichts dran. Ob allerdings der FC Bayern an einem Verbleib Sarrs interessiert ist, scheint dagegen noch völlig offen.

Der FC Bayern hatte Sarr als Backup auf der rechten Abwehrseite kurz vor Schließung des Sommertransferfensters für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro von OM verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum Juni 2024 ausgestattet.