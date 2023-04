Muskelbündelverletzung: FC Bayern München "vorerst" ohne Alphonso Davies

Saisonendspurt beim FC Bayern München - Doch ein Abwehr-Star wird dem deutschen Rekordmeister vorerst fehlen.

WAS IST PASSIERT? Rekordmeister Bayern München muss im Saisonendspurt zunächst auf Alphonso Davies verzichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Kanadier erlitt laut Vereinsangaben bei der Niederlage am Samstag beim FSV Mainz 05 (1:3) eine Muskelbündelverletzung im linken hinteren Oberschenkel und werde "vorerst fehlen". Davies war bereits in der Anfangsphase in Mainz nach einem Laufduell zu Boden gegangen und musste ausgewechselt werden.

WIE GEHT ES WEITER? Über die genaue Ausfallzeit machten die Münchner am Sonntag keine Angaben.