FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Barca stellt Weichen für Lewandowski-Transfer

Kracher zum Auftakt der neuen Saison und Barca stellt die Weichen für einen Lewy-Deal. Die Bayern-News am Freitag.

Der FC Bayern München heute am Freitag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 17. Juni.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Saisonauftakt gegen Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern München wird die kommende Bundesliga-Spielzeit offenbar gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt eröffnen. Das geht aus einem Bericht von Sport1 hervor.

Dabei soll die Partie jedoch nicht wie eigentlich üblich zuhause beim amtierenden Meister in der Allianz Arena ausgetragen werden, sondern in Frankfurt steigen. Bereits in der vergangenen Saison musste der deutsche Rekordmeister zu einem Auftaktspiel in die Ferne reisen.

Wegen der WM in Katar im November und Dezember soll es zudem eine ausgedehnte Winterpause von mehr als zwei Monaten geben. Zwischen dem 13. November und dem 20. Januar soll der Ball dem Bericht zufolge in den ersten beiden deutschen Ligen ruhen. Der erste Spieltag wird zwischen dem 5. und 7. August ausgespielt.

FC Bayern, News: Barca macht Millionen für Lewandowski-Transfer locker

Die Mitglieder des FC Barcelona haben die Weichen für eine mögliche Transferoffensive der Katalanen gestellt. Auf einer außerordentlichen Versammlung am Donnerstagabend sprachen sich die Klub-Mitglieder mehrheitlich für die Vorschläge von Präsident Joan Laporta aus, durch den Verkauf von Klub-Eigentum frisches Geld zu generieren.

568 der ausgewählten Mitglieder stimmten zunächst für den Verkauf von 49 Prozent der sich in Klub-Besitz befindlichen "Barca Licensing and Merchandising" (BLM). 65 Mitglieder stimmten dagegen, 13 enthielten sich. Zudem wurde über den Verkauf von 25 Prozent der TV-Rechte abgestimmt. Auch hier fiel das Voting positiv aus: Mit 494 Ja-Stimmen sprachen sich die Mitglieder mehrheitlich für einen Verkauf der Anteile aus, 62 Mitglieder stimmten dagegen, 13 enthielten sich.

"Wir sind überzeugt davon, dass die Rechte des FC Barcelona einen Wert haben", sagte Laporta und versicherte: "Barca wird immer den Mitgliedern gehören." Potenzielle Investoren müssen laut Laporta die Identität des Klubs respektieren.

Nun könnte der Transfer von Robert Lewandowski vorangebracht werden. Zuletzt kursierten Berichte, wonach der FC Bayern mindestens 50 Millionen Euro für den Polen fordere. Barca wolle deshalb noch in dieser Woche ein neues Angebot unterbreiten.

FC Bayern, Gerücht: Arp kassiert wohl Millionen-Abfindung

Der FC Bayern München und Jann-Fiete Arp haben sich offenbar auf eine Auflösung seines Vertrags geeinigt. Dabei verzichtet der Angreifer auf eine Millionensumme. Das berichtet die Bild.

Demnach zahlen die Bayern dem vormals gehypten Sturmjuwel eine Abfindung in Höhe von drei Millionen Euro für die Vertragsauflösung. Der Hintergrund: Wie die Bild berichtet, hatte Arp beim deutschen Rekordmeister nur noch Vertrag bis 2023 und nicht wie bisher angenommen bis 2024.

Getty

Für das letzte Vertragsjahr hätten Arp demnach noch vier Millionen Euro Gehalt plus Bonuszahlungen zugestanden. Arp verzichtet dem Bericht zufolge nun auf eine Million Euro an Gehalt. Zweitligist Kiel, bei dem Arp zuletzt aufgrund einer Sondergenehmigung sogar den Trainingsauftakt bestritt, zahlt darüber hinaus keine Ablöse.