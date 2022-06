FC Bayern heute, News und Gerüchte: De Jong schwärmt von Lewandowski, Stuttgart will zwei FCB-Spieler

Robert Lewandowski wird mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Frenkie de Jong würde ein Transfer freuen. Alle News zum FC Bayern.

Der FC Bayern München heute am Montag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 13. Juni.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern heute, News: Frenkie de Jong schwärmt von Lewandowski

Barcelonas Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat von Bayerns Robert Lewandowski geschwärmt. "Lewandowski ist ein unglaublicher Spieler, einer der besten der Welt", sagte er im Lager der niederländischen Nationalmannschaft.

"Natürlich hätte ich ihn gerne in meiner Mannschaft", ergänzte er. Lewandowski selbst hätte nichts dagegen, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht: Er spekuliert seit Wochen auf einen Transfer nach Barcelona, obwohl er in München noch einen bis 2023 gültigen Vertrag besitzt.

FC Bayern heute, News: Bierhoff pocht auf Einhalten des Lewy-Vertrags

Oliver Bierhoff, Manager des DFB-Teams, sieht Robert Lewandowski in der Pflicht, seinen Vertrag beim FC Bayern zu erfüllen. Das sagte er der Bild. "Verträge sind mal im ersten Schritt da, um eingehalten zu werden", meinte er.

Lewandowski spekuliert auf einen Wechsel zum FC Barcelona, obwohl er noch bis 2023 an die Bayern vertraglich gebunden ist. "Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, habe ich auch die Verpflichtung, bis zur letzten Sekunde alles zu geben", sagte Bierhoff.

FC Bayern heute, Gerücht: Stuttgart will Zirkzee und Richards

Der VfB Stuttgart interessiert sich angeblich für zwei Spieler des FC Bayern. Dabei handelt es sich um Joshua Zirkzee und Omar Richards. Das berichtet der kicker.

Zirkzee war in der vergangenen Saison von den Münchnern an den RSC Anderlecht verliehen worden. Beim VfB könnte er Sasa Kalajdzic ersetzen, der seinerseits mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Richards wäre bei den Schwaben ein möglicher Ersatz für Borna Sosa, denn der kroatische Linksverteidiger wird bei einigen Klubs aus England heiß gehandelt.