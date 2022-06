FC Bayern heute, News und Gerüchte: Ex-FCB-Star Kuffour gibt seinem Sohn besonderen Namen, Gravenberch-Transfer bestätigt

Der frühere Bayern-Profi Sammy Kuffour hat seinen neugeborenen Sohn nach der Stadt München benannt. Alle News zum FC Bayern heute gibt es hier.

Der FC Bayern München heute am Sonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 12. Juni.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, News: FCB-Legende Sammy Kuffour nennt Sohn "Munich"

Bayern-Legende Samuel Kuffour hat seinen jüngsten Sohn 'Munich' genannt. "Er heißt Munich", bestätigte der ehemalige Abwehrspieler, der mit dem deutschen Rekordmeister 2001 die Champions League und den Weltpokal gewann.

"Die Stadt selbst, München und Uli Hoeneß müssen ihn kennenlernen", führte Kuffour weiter aus.

Former Bayern & Ghana defender Sammy Kuffuor named his son Munich after the city that gave so much to him❤️ pic.twitter.com/QDs0VUewFd — Joel Omotto (@JoelOmotto) June 11, 2022

Der Ghanaer bestritt insgesamt 275 Pflichtspiele für den FC Bayern und war 1993 in die U19 der Roten gewechselt. Neben der Königklasse feierte er in seinen zwölf Jahren in München auch sechs Meisterschaften.

FC Bayern heute: Hasan Salihamidzic bestätigt Verpflichtung von Ryan Gravenberch

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Verpflichtung von Ajax-Youngster Ryan Gravenberch in der Bild am Sonntag offiziell bestätigt.

Getty

"Ryan hat unterschrieben. Wir haben den Deal abgeschlossen und sind sehr, sehr glücklich, dass er hier ist und bei uns starten kann. Eines der größten Talente Europas, hinter dem alle her waren", erklärte er.

"Er hat große Stärken im Mittelfeld, eine super Technik und ist in der Lage, Situationen auch in engen Räumen aufzulösen", so Salihamidzic weiter. "Er kann mit seiner Dynamik auch den Ball treiben, ist torgefährlich, kann aber auch verteidigen. Einer mit echten Allrounderqualitäten. Er wird hier den nächsten Schritt machen."

FC Bayern, News: Sadio Mane beeindruckt Julian Nagelsmann wohl bei Telefonat

Der Wechsel von Sadio Mane zum FC Bayern rückt immer näher. Laut Sky soll der Offensivmann des FC Liverpool bereits mit Julian Nagelsmann ein Telefonat geführt und den FCB-Coach dabei nachhaltig beeindruckt haben.

"Ich spiele da, wo ihr mich braucht", soll er Nagelsmann auf die Frage, auf welcher Position er sich am ehesten sehe, geantwortet haben. Starallüren Fehlanzeige - eine Tatsache, die bei Nagelsmann wohl Eindruck hinterlassen hat.

Getty

Mane und die Bayern sind sich derweil offenbar bereits einig sein, der 30-jährige Senegalese soll beim deutschen Rekordmeister einen Dreijahresvertrag erhalten. Lediglich bei der Ablösesumme gibt es noch Diskussionsbedarf.

FC Bayern, News: Plötzliches Wettbieten um Robert Lewandowski?

Der FC Bayern musste beim Kampf um Robert Lewandowski bisher nur das Interesse des FC Barcelona abwehren. Nun schießen die Gerüchte um weitere Klubs aus allen Rohren. Nachdem bekannt wurde, dass auch Paris Saint-Germain interessiert ist, gibt es nun Spekulationen um Manchester United und dem FC Chelsea.

Getty

"Basta!" So lautete damals die Ansage von Oliver Kahn über die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern. Die klare Ansage des Vorstandsvorsitzenden des FCB scheint in Europa aber nicht gehört oder verstanden zu sein.

Nachdem seit Wochen der FC Barcelona um die Dienste des Stürmers buhlt, berichtete die L'Equipe gestern über das Interesse von Paris Saint-Germain. Am Sonntag titelte die Zeitung gar mit Lewandowski und berichtet vom konkreten Interesse der Pariser.

HIER geht's zur kompletten News!