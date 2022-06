FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Neue Entwicklungen bei Lewandowski, Sabitzer soll weiterhin gehen

Es gibt wohl neue Entwicklungen im Fall Robert Lewandowski und ein Mittelfeldspieler soll den FC Bayern wohl weiterhin verlassen.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 15. Juni.

FC Bayern, Gerücht: Talent erhält Bewährungschance bei Profis

Bayern-Talent Gabriel Vidovic soll für die bevorstehende Saison-Vorbereitung des deutschen Rekordmeisters von Trainer Julian Nagelsmann eine Bewährungschance für einen dauerhaften Verbleib in der ersten Mannschaft erhalten. Das berichtet Sport1.

Demnach kann sich der 18-Jährige dort mit guten Leistungen empfehlen. Derzeit ist geplant, dass Vidovic die gesamte Vorbereitung mit den Profis verbringt. Im Anschluss soll es schließlich Gespräche über seine Zukunft geben.

Dennoch soll nach wie vor auch eine einjährige Leihe eine Option sein. Laut Sport1-Infos gäbe es sowohl im In- als auch im Ausland Interesse am Offensivspieler.

Vidovic erzielte in der abgelaufenen Spielzeit bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern 21 Tore in 30 Spielen. Zehn weitere Treffer bereitete er vor. Bereits im Februar unterzeichnete der Deutsch-Kroate einen ab Sommer gültigen Profivertrag. Seitdem kam er auch schon dreimal bei den Profis zum Einsatz.

FC Bayern: Marcel Sabitzer soll offenbar weiter verkauft werden

Der umstrittene Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer soll beim FC Bayern offenbar weiter auf der Verkaufsliste stehen. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Demnach soll vor allem die sportliche Führung um Hasan Salihamidzic (Sportvorstand) und Marco Neppe (technischer Direktor) nicht mehr von einem Turnaround beim 28-Jährigen überzeugt sein. Um Gehalt einzusparen soll Sabitzer deshalb verkauft werden. Bei einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro wären die Bayern offenbar gesprächsbereit.

Dass es noch in diesem Sommer zu einem Transfer kommen wird, ist aber äußerst unwahrscheinlich. Erst kürzlich hatte der Berater des Österreichers, Roger Wittmann, klargestellt, dass Sabitzer auch in der kommenden Saison für die Münchener auflaufen wird.

"Er hat jetzt ein schlechtes Jahr gespielt. Er kam am letzten Tag des Transferfensters, war ja auch der Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann. Aber es war jetzt nicht sein Jahr. Er hat sich vorgenommen, das zu korrigieren", so Wittmann.

FC Bayern: Aussöhnung zwischen Robert Lewandowski und Hasan Salihamidzic?

Die öffentliche Schlammschlacht zwischen Robert Lewandowski und der sportlichen Führung des FC Bayern könnte zumindest vorerst gestoppt sein. Wie die Sport Bild berichtet, haben sich der Stürmer und FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einem Telefonat ausgesprochen.

Das Ziel sei es, den Konflikt nicht mehr weiter ausarten zu lassen. Alle Beteiligten hätten vereinbart, sich künftig medial eher zurückzuhalten. Unklar ist, ob es sich um das bereits bekannte Telefonat aus der Vorwoche handelte oder ob es ein neues Gespräch gab.

Außerdem soll der FC Barcelona ein neues Angebot für den Polen vorbereiten. Hier geht's zur kompletten News!