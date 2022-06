FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Zirkzee vor Wechsel nach Stuttgart, Richards soll trotz geringer Spielzeit bleiben

Nach seiner Ausleihe nach Anderlecht ist Joshua Zirkzee in der Bundesliga begehrt. Der VfB Stuttgart ist am Youngster dran. Die Bayern-News.

Der FC Bayern München heute am Donnerstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 16. Juni.



FC Bayern heute, Gerücht: Omar Richards soll bleiben

Linksverteidiger Omar Richards soll auch in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. Dies berichtet Sky.

Der 24-jährige Engländer war vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Reading gekommen, konnte sich in seiner ersten Saison in München aber nicht durchsetzen.

Schnell wurden Gerüchte über einen Wechsel im Sommer laut, ein vorzeitiger Abschied ist demnach aber keine Option.

FC Bayern heute, Gerücht: Stuttgart scharf auf Joshua Zirkzee

Der VfB Stuttgart schielt auf eine Verpflichtung von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee. Wie die Sport Bild berichtet, steht eine Ablöse von zehn Millionen Euro im Raum.

Auch der RSC Anderlecht, an den Zirkzee in der vergangenen Saison ausgeliehen war, würde den 21-Jährigen gerne über den Sommer hinaus in Belgien halten.

Die Bayern wollen offenbar aber zunächst die Entwicklungen bei Robert Lewandowski und anderen Personalien abwarten, ehe man über Zirkzees Zukunft entscheiden will.

FC Bayern heute, Gerücht: Barcelona plant nächstes Angebot für Lewandowski

Sollte der FC Barcelona in seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstagabend frische Gelder generieren können, will der Klub angeblich ein neues Angebot für Bayerns Robert Lewandowski abgeben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Dieses neue Angebot soll bei 50 Millionen Euro liegen. Laut Sport Bild wird beim deutschen Rekordmeister bereits darüber gesprochen, ab welchem Angebot man zu Gesprächen bereit wäre.