FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Reschke warnt wegen Lewandowski, Mai verlässt FCB

Michael Reschke warnt den FC Bayern bezüglich des Umgangs mit Robert Lewandowski, während Lars Lukas Mai endgültig wechselt. Alle Bayern-News.

FC Bayern, News: Heftige Kritik an Sadio Mane wegen Wechsel nach München

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Dean Saunders hat Sadio Mane für dessen bevorstehenden Transfer von den Reds zum FC Bayern München kritisiert.

"Er wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und die besten zwei Jahre seines Lebens als Fußballer ruinieren", sagte der 57-Jährige bei talkSPORT.

Saunders, der in der Saison 1991/92 elf Tore in 42 Spielen für die Reds schoss, glaubt, dass die Bundesliga für den 30 Jahre alten Senegalesen keine Herausforderung darstellen wird. "Nichts gegen Bayern München, es ist ein großartiger Verein. Er wird Tore schießen. Sie gewinnen jede Woche 5:0, nur eine Mannschaft kann die Liga gewinnen", so Saunders.

FC Bayern, News heute: Reschke warnt FCB wegen Lewandowski

Michael Reschke, von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern, befürchtet für seinen früheren Klub Schwierigkeiten im Umgang mit dem wechselwilligen Stürmerstar Robert Lewandowski.

"Die Situation ist total schwierig zu lösen", betonte Reschke in der tz. "Wenn er um jeden Preis wechseln will und dies auch bis zum Ende der Transferperiode in der Kabine zum Ausdruck bringt, dann kann dies die Balance im Team gefährden."

Lewandowski hat seinen Wunsch, Bayern noch in diesem Sommer zu verlassen, nun bereits mehrfach öffentlich geäußert. Als sein bevorzugtes Ziel gilt dabei der FC Barcelona. Die Münchener pochen jedoch auf den noch bis 2023 datierten Vertrag des Weltklassestürmers.

FC Bayern, News: Lars Lukas Mai wechselt in die Schweiz

Innenverteidiger Lars Lukas Mai verlässt den deutschen Rekordmeister Bayern München nach acht Jahren. Der 22-Jährige wechselt in die Schweiz zum Erstligisten FC Lugano. Mai war im Alter von 14 Jahren von Dynamo Dresden zu den Bayern gegangen, kam bei den Profis aber nur zu zwei Einsätzen.

Zuletzt war Mai an Werder Bremen ausgeliehen und stieg mit dem SVW in die Bundesliga auf. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft holte er 2021 den EM-Titel.

"Lugano kann sich auf einen top ausgebildeten Abwehrspieler freuen. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Lars Lukas kam mit 14 Jahren zum FC Bayern und ist ein gutes Beispiel für die exzellente Ausbildung in unserem Nachwuchsleistungszentrum."