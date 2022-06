FC Liverpool: Ex-Reds-Stürmer Dean Saunders kritisiert Transfer von Sadio Mane zum FC Bayern München

Sadio Mane wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern München. Der Ex-Liverpool-Stürmer Dean Saunders kann das überhaupt nicht verstehen.

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Dean Saunders hat Sadio Mane für dessen bevorstehenden Transfer von den Reds zum FC Bayern München kritisiert.

"Er wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und die besten zwei Jahre seines Lebens als Fußballer ruinieren", sagte der 57-Jährige bei talkSPORT.

Saunders, der in der Saison 1991/92 elf Tore in 42 Spielen für die Reds schoss, glaubt, dass die Bundesliga für den 30 Jahre alten Senegalesen keine Herausforderung darstellen wird. "Nichts gegen Bayern München, es ist ein großartiger Verein. Er wird Tore schießen. Sie gewinnen jede Woche 5:0, nur eine Mannschaft kann die Liga gewinnen", so Saunders.

Sadio Mane: Bis 2025 beim FC Bayern

Der FC Liverpool nahm im Laufe dieser Woche ein Angebot des FC Bayern München über 32 Millionen Euro an, nachdem sich Mane dazu entschlossen hatte, den Verein im Sommer zu verlassen. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe noch auf bis zu 41 Millionen Euro ansteigen. In München soll Mane in der kommenden Woche nach dem obligatorischen Medizincheck einen Dreijahresvertrag bis 2025 unterschreiben.

Saunders, 1992 FA-Cup-Sieger mit dem FC Liverpool, versteht nicht, warum Mane Liverpool verlässt. "Wenn er am Ende seiner Karriere zu Ihnen sagt: 'Kommen Sie und schauen Sie sich meinen Pokalschrank an', dann würde die deutsche Meisterschaftsmedaille ganz hinten stehen", glaubt Saunders.