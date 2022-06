FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Lewandowski-Insider spricht Klartext, Interesse an Barca-Talent Aznou?

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen - aber darf er das auch? Der Biograf des Stürmers sieht das Verhältnis zum FCB zerrüttet.

Der FC Bayern München heute am Sonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 26. Juni.

FC Bayern, News: Interesse an Barca-Talet Aznou?

Der FC Bayern hat offenbar Interesse an Linksverteidiger Adam Aznou aus der Jugend des FC Barcelona. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Demnach hegt auch der 16-Jährige selbst den Wunsch, zum FC Bayern zu wechseln. Bei Barca läuft der Vertrag von Aznou, der bereits als Nachfolger von Jordi Alba gehandelt wird, in diesem Sommer aus.

Ein Angebot der Bayern an den spanischen U16-Nationalspieler soll es bereits geben, während Barca ihn gerne halten würde.

FC Bayern, News: Biograf von Robert Lewandowski spricht Klartext

Pawel Wilkowicz, Biograf von Robert Lewandowski, glaubt im Wechseltheater um den Weltfußballer von Bayern München nicht an einen möglichen Trainingsstreik des Stürmers. "Beide Seiten verdanken sich gegenseitig viel, es macht keinen Sinn, das mit sowas zu zerstören", sagte der polnische Journalist Sport1.

Dennoch betonte er: "Lewandowski will gehen, weil ich glaube, dass er in München alles ausgeschöpft hat. Ihn hält dort nichts und niemand mehr." Trotzdem rechne Lewandowski damit, "dass er bleiben könnte, also will er die Brücken hinter sich nicht abbrechen."

Der Vertrag von Lewandowski läuft noch bis 2023, der 33-Jährige forciert aber offen einen Wechsel zum FC Barcelona. Die Bayern-Verantwortlichen um Vorstandsboss Oliver Kahn ("Basta") schieben einem Transfer bisher einen Riegel vor.

Indes ist das Verhältnis Lewandowskis zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Wilkowicz nicht gut: "Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Lewandowski und Salihamidzic nie sonderlich warm war, um das vorsichtig auszudrücken."

FC Bayern, News heute: FCB will wohl keine Gespräche mehr mit Barca über Lewandowski führen

Der FC Barcelona lässt im Werben um den wechselwilligen Bayern-Torjäger nicht locker - und der FC Bayern reagiert darauf auf seine Art und Weise: Laut der spanischen Sport weigert sich der Rekordmeister, mit Barcelona über Lewandowski zu sprechen und hört sich die Vorschläge der Katalanen nicht einmal an.

Nach Informationen der Bild hatte Barca jüngst ein verbessertes Angebot für Lewandowski in Höhe von 35 Millionen Euro beim FC Bayern abgegeben, worauf dieser nicht reagiert habe. Sollten die Informationen der Sport stimmen, ist jetzt klar, warum.

Die Sport behauptet zudem, dass Lewandowski bei einer anhaltenden Blockade der Bayern erneut den Weg in die Öffentlichkeit suchen wird.

FC Bayern, News heute: Bundesliga-Konkurrenz im Werben um Kari

Der FC Bayern München ist an Mittelfeld-Talent Ayman Kari von Paris Saint-Germain interessiert und hat mit dem 17-Jährigen in den vergangenen Wochen auch gute Gespräche geführt. In einem wichtigen Punkt sind die Verhandlungen nach Informationen von GOAL und SPOX aber ins Stocken geraten, weshalb sich nun auch wieder andere Klubs Hoffnungen auf Karis Verpflichtung machen dürfen.

Zwei namentlich nicht bekannte Vereine aus der Bundesliga würden den französischen Junioren-Nationalspieler nach Informationen von GOAL und SPOX nämlich auch gerne verpflichten. Sie machen den Bayern nun wieder ernsthafte Konkurrenz im Werben um Karis Verpflichtung.

