FC Bayern: Wohl keine Gespräche mehr mit dem FC Barcelona über Robert Lewandowski

Der FC Barcelona will weiter Robert Lewandowski vom FC Bayern holen. Der deutsche Rekordmeister reagiert offenbar mit einer Gespächsblockade.

Der FC Barcelona lässt im Werben um den wechselwilligen Bayern-Torjäger nicht locker - und der FC Bayern reagiert darauf auf seine Art und Weise: Laut der spanischen Sport weigert sich der Rekordmeister, mit Barcelona über Lewandowski zu sprechen und hört sich die Vorschläge der Katalanen nicht einmal an.

Nach Informationen der Bild hatte Barca jüngst ein verbessertes Angebot für Lewandowski in Höhe von 35 Millionen Euro beim FC Bayern abgegeben, worauf dieser nicht reagiert habe. Sollten die Informationen der Sport stimmen, ist jetzt klar, warum.

Die Sport behauptet zudem, dass Lewandowski bei einer anhaltenden Blockade der Bayern erneut den Weg in die Öffentlichkeit suchen wird.

Oliver Kahn: "Er hat Vertrag bis 2023"

Der spanische Top-Klub glaubt wohl immer noch daran, dass Lewandowski zu ihm wechselt und hofft, dass Lewandowski schon in der zweiten Juli-Woche in Barcelona ankommt, um die Saisonvorbereitung mit den Katalanen aufzunehmen. Eine Einigung über einen Vertrag über zwei Jahre mit einer Option auf ein weiteres Jahr soll es bereits geben.

Beim FC Bayern erwartet man Lewandowski ebenfalls im Juli zum Trainingsauftakt. "Wir freuen uns, ihn am ersten Tag im Training zu sehen. Robert hat gezeigt, was er beisteuern kann und was er in Zukunft beisteuern wird. Er hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023. Mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns nicht“, sagte Vorstandchef Oliver Kahn in dieser Woche bei der Präsentation von Neuzugang Sadio Mane.