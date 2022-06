FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Mane Favorit bei Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres, runder Tisch zu Katar-Problematik

Sadio Mane könnte im Juli zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt werden - zudem spricht er über seine Ziele mit den Bayern. Die FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Samstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 25. Juni.

FC Bayern, News: Titel für Neu-Münchner Mane?

Sadio Mane könnte bald seinen ersten Titel als offizieller Spieler des FC Bayern einheimsen.

Der jüngste Neuzugang geht nach seinen herausragenden Leistungen im Nationalteam Senegals beim Afrika Cup als Favorit in die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres. Der Sieger wird am 21. Juli bei einem Event in Marokko bekanntgegeben.

"Das ist ein individueller Titel und es gibt viele gute Spieler. Wir werden sehen, wer die Auszeichnung bekommt. So eine Auszeichnung ist natürlich motivierend", sagte Mane bei seiner Präsentation in München auf die Frage nach seinen Chancen.

Für Bayern-Legende Lothar Matthäus kann es nur einen Sieger geben - Sadio Mane. "Er ist für mich der beste Fußballer in Afrika, er hat sich mit Senegal für die WM qualifiziert, ist Kapitän dieser Mannschaft, ist Afrika-Cup-Sieger geworden, hat dabei im Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelt", begründete dies der Weltfußballer von 1990.

FC Bayern, News - FC Bayern lädt zum runden Tisch wegen Katar

Bayern München löst ein Versprechen ein und lädt seine kritischen Fans zu einem Runden Tisch mit den Bossen zum Thema Katar. An dem Dialog am 4. Juli (17 bis 19 Uhr) nehmen Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer teil. Neben den Fans sind zudem Vertreter*innen des katarischen WM-OK, von Menschenrechtsorganisationen und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung angekündigt.

Moderiert wird die Runde vom Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen. Ziel ist ein "sachlicher und direkter Dialog über die deutsche und katarische Gesellschaft, über die Kritik von Menschenrechtsorganisationen und über die Partnerschaft zwischen der FC Bayern München AG und Qatar Airways". Dieser soll nach Hoffnung des Rekordmeisters zu einem "besseren gegenseitigen Verständnis" führen.

Besagter Deal ist seit Jahren ein Reizthema für viele kritische Bayern-Fans. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hatte es für Turbulenzen und zu einer Beinahe-Spaltung zwischen den Anhängern und ihrem Herzensklub geführt. (Quelle: SID)

FC Bayern, News: Mane will Champions League gewinnen

Neuzugang Sadio Mane hat in einem auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern veröffentlichten Portrait unter anderem über seine Ziele mit seinem neuen Klub gesprochen.

"Ich bin hierher gekommen, um etwas Besonderes zu erreichen. Das heißt, alle möglichen Trophäen zu gewinnen - auch die Champions League. Das ist natürlich das große Ziel", sagte der Senegalese.

Der 30 Jahre alte Flügelstürmer erklärte auch, welche Bedeutung Fußball in seinem Leben hat. "Fußball ist alles für mich. Ich opfere alles für den Fußball. Vor allem für den Erfolg", so Mane.