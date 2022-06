FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Experte erwartet Laimer-Wechsel zum FCB, Ajax an Zirkzee dran?

Konrad Laimer zieht es laut eines Transferexperten zum FC Bayern München, während Joshua Zirkzee wohl bei Ajax Interesse weckt. Die FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Freitag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 24. Juni.

FC Bayern, News: Ajax an Joshua Zirkzee dran?

Ajax Amsterdam interessiert sich für Joshua Zirkzee. Voetbal International berichtet, dass der Stürmer des FC Bayern beim Rekordmeister der Eredivisie einer der Kandidaten auf die Nachfolge Sebastien Hallers ist. Der Ivorer steht seinerseits unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Dortmund.

Hallers Abgang möchte Ajax gemäß des Berichts mit der Verpflichtung von drei Stürmern kompensieren. Neben Steven Bergwijn (Tottenham) und dem zuletzt von RB Leipzig ausgeliehenen Brian Brobbey soll eben auch Zirkzee kommen.

Dessen Vertrag beim FCB läuft noch bis 2023. Die vergangenen Saison verbrauchte er auf Leihbasis beim belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht und entwickelte sich dort prächtig. An einen Verbleib bei den Bayern glaubt Zirkzee allerdings nicht mehr.

FC Bayern, News - Experte sicher: Konrad Laimer will zum FCB

Mittelfeldspieler Konrad Laimer könnte laut Transferexperte Fabrizio Romano in diesem Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern München wechseln.

"Konrad Laimer ist wirklich auf Bayern fokussiert und Bayern ist an ihm interessiert", sagte Romano dem Portal wettfreunde.net. Er verwies dabei auch darauf, dass Laimer die gleichen Berater habe wie der kürzlich von Bayern verpflichtete Sadio Mane: "Die Beziehungen nach München sind also nach dem Mane-Deal sehr gut."

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist laut Romano ein großer Fan Laimers, den er bereits in Leipzig trainierte: "Der Spieler ist sehr scharf auf das Angebot der Bayern und auch Julian Nagelsmann ist ein Faktor in diesem Handel. Er wollte Laimer letzten Sommer und will Laimer auch diesen Sommer."

FC Bayern heute: Salihamidzic beharrt weiter auf FCB-Standpunkt bei Lewandowski

FC Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich zur Zukunft von Robert Lewandowski und Serge Gnabry geäußert. Außerdem schloss er weitere Transfers nicht aus und bezog erneut Stellung zur Kritik an seiner Person.

Wie Salihamidzic im Interview mit Sky betonte, spielt Lewandowski in der kommenden Saison zu "100 Prozent" in München. "Am 12. Juli ist sein erster Arbeitstag, da erwarte ich ihn. Ich beschäftige mich jetzt aber nicht damit, denn wir haben andere Sachen zu tun gehabt. Ich glaube, dass es jetzt auch ein wenig ruhiger geworden ist. Wir haben noch einiges zu tun."